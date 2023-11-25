Вопросы о количестве и качестве мигрантов в Сургуте

В Сургуте на миграционный учет встали 58 тысяч человек. Вы представляете сколько это? Математика простая: берем 400 тысяч, делим на 58 тысяч и что получается? Если предположить что более 400 тысяч жителей все не «новые», а все же граждане России, то получается, что на 7 жителей приходится 1 мигрант! А мне кажется, что в реальности соотношение вообще где-то 5 к 1. Эти люди, приехавшие за «лучшей» долей, увеличили нагрузку на инфраструктуру города. Вся она рассчитана примерно на 350 тысяч. А если уже более 400 тысяч жителей и еще 58 тысяч мигрантов, плюс внутренняя миграция, вахтовики, поселки вокруг города, плюс мигранты, которые живут в ближайших поселениях района... Извините меня это уже тысяч 650. Как минимум!

Тут ни одна инфраструктура не выдержит. В школах уже большой процент мигрантов. В некоторых подходит под критический уровень.

Что, кроме условно «дармовой» рабочей силы, получил город? Если посмотреть – не такая уже и «дармовая» сила. На даче если надо что-то сделать – берем условно рабочего из мигрантов, платим ему от 4 тысяч за день. При этом подоходный налог с них не берется. А это самый основной источник пополнения бюджета города. Сразу оговорюсь, не считая субвенций, дотаций, подачек из округа. Можно сказать, город живет за счет этого налога. Получается Сургут не богатеет за счет миграции населения а совсем наоборот: нищает!

Едут в большинстве своем неквалифицированные кадры. Не имеющие специального или высшего образования. Представляете, допустим, когда звонят учителя родителям ребенка мигранта, а они по-русски не бельмеса! Или видим, как они не хотят ассимилироваться. И так есть небольшая проблема с россиянами из определенных регионов, но они родились и выросли в нашей стране, учились в школах. Даже они в приватных беседах не особо лестно отзывают о мигрантах. Даже их раздражает отсутствие правил поведения в общественных местах, школах, больницах у некоторых приезжих.

А как дела обстоят с преступностью? До общественности доходят только единичные случаи преступлений, совершенных мигрантами. И то потому, что имеют большой резонанс. Почему полиция не информирует жителей города? Или это государственная тайна? Может, боятся взрыва возмущения?!

Сейчас большинство работает на стройках города, летом на благоустройстве. Но лето прошло, уехали не все. Стройка тоже, дело такое. Может и приостановится. Особенно после повышения учетной ставки ЦБ. Ипотека дорогая стала. Вот что потом будет? Уедут мигранты домой? Или останутся туточки в городе жить? На что жить будут? Чем промышлять? Вопрос открытый.

Власти пора прекратить заигрывать с этой темой. Россиянам заграницей никто не помогает, только отбирать могут. А мы такие добренькие. Они приехали к нам, пусть за свой счет адаптируются и ассимилируются.