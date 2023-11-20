Что ждет экономику России в 2024 году

Вопреки обстоятельствам, российская экономика не просто сохраняет стабильность, а ставит рекорды – в III квартале ВВП страны вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в США этот показатель составил 4,9%. Получается, что мы в очередной раз утерли нос Западу, санкции не работают, и дальше все будет только лучше? Честно говоря, я бы не сильно обольщался.

Начну с того, что сильные данные по России – это результат низкой базы. В III квартале прошлого года наша экономика сократилась на 3,7%, в то время как в США она выросла на 3,2%. Другой вопрос, что если двигателем прогресса является только ОПК и смежные с ним отрасли, а также сектор недвижимости, то… К сожалению, нельзя сказать, что наши дела просто великолепны. Увы. Фактически это означает, что экономика очень сильно зависит от госрасходов. Поэтому если стимулы или спрос сверху сократятся по каким-то причинам, то все пойдет по накатанной.

Чего ждать дальше?

На следующий год Банк России прогнозирует замедление темпов роста экономики до 1,0%. В ЕК настроены чуть более оптимистично и ожидают 1,6%, а в Минэкономразвития – 2,3%. Мин эк надо сказать выглядит достаточно оптимистичным. Может он чего-то знает? Ну, к примеру, когда начнут снижать ставку. А то… трудновато, скажем прямо, с такой ставкой обеспечивать душевный рост экономики.

Кто окажется прав, покажет время, а пока я предлагаю обсудить, повысится ли уровень жизни россиян в ближайшие 12 месяцев. Сразу скажу, что перспективы пока выглядят…. Ну скажем так, не самые радужные.

Консенсус аналитиков предполагает, что в 2024 году реальные зарплаты (за вычетом инфляции) вырастут на 1,6% после ожидаемых 6,1% в 2023 году. А теперь представим, если рубль снова упадет…

Что касается индексации пенсий на 7,5%, то с учетом ожидаемого роста тарифов на коммунальные услуги (ЖКХ) в России на 9,8% и общей инфляции, боюсь, что «пошиковать» не получится. Масла в огонь добавят санкции. И текущие, и, к сожалению, новые.

Если предположить, что одной из причин оптимистичных данных по ВВП было также увеличение доходов от продажи нефти, то по мере закручивания гаек статистика ухудшится. Так, запрет на ввоз в ЕС российских алмазов, жидкого пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги ударит не только по экспортным доходам, но и по бюджету. В результате у государства останется меньше средств и возможностей для поддержки населения, и инвестирования в развитие отечественной экономики.

И, наконец, почему я конечно хотел бы всей душей верить в сохранение нынешних высоких темпов роста, но как- то не особо получается? Сейчас экономика хорошо растет после падения в прошлом году. Восстановительный рост всегда быстрее развития. Росли хорошо и благодаря бурному росту кредитования. Но в следующем году мы опасаемся, что эффект будет обратный: экономика почувствует на себе весь эффект сверхжесткой политики ЦБ.

Вывод

Для сохранения высоких темпов роста экономики одних только госрасходов, увы, не вполне достаточно. Нужны новые, дополнительные стимулы. Какие? Да рецептов-то дано много еще давным-давно. Главное – снижение ставки и структурные реформы экономики. Дождемся ли…

Оригинал