Каковы перспективы текущего укрепления рубля

За последний месяц мы с вами видим рост рубля относительно доллара на 6,75 процента. Несмотря на то, что ЕС стращает новыми санкциями, рубль слушает, да прет вверх. Ключевой вопрос: доколе?

Вспоминаем основные причины укрепления рубля:

1. Ставка. На фоне повышения ставки по депозитам до 14-15% ускорился приток средств в банки. Как следствие, объем свободных средств для трат сократился. Кроме того, под такой процент брать кредит на развитие и запасы невыгодно, а значит и валюту покупать стали меньше, следовательно, импорт душится.

2. Продажа валютной выручки экспортерами. Она была и до этого, но каждые первые числа месяца мы видели откуп валюты обратно. Здесь важно нововведение: экспортеров обязали предоставлять план купли-продажи валюты на будущее, то есть играть в игры — сегодня продали, завтра откупили, уже не получится. Ну и постепенное сокращение дефицита бюджета на фоне роста доходов от продажи энергоносителей сыграло не последнюю роль.

3. И, наконец, не исключаю «скрытых интервенций» на валютном рынке. Уж слишком плавно укрепляется рубль. Даже «невидимая», но чья-то рука, скорее всего, так или иначе, если не руководит, то задает направление движения.

Скажем так. Я не могу утверждать, что они есть, но как-то за последнее время волатильность в рубле, к которой мы уже привыкли в последние месяцы, взяла да и исчезла. И слава богу. Один вопрос: а ранее что, так было делать невозможно?

А как повлияют санкции? Вчера анонсировали 12 пакет санкций ЕС, с торговыми ограничениями на $5,3 млрд, в которые войдут запрет на импорт алмазов, ужесточение потолка цен на нефть и закручивание существующих санкционных гаек. Неприятный момент. В том числе для рубля. Правда, анонсировать – не значит выполнить. Но… если получится – не самые приятные новости. Тот факт, что ОАЭ все же согласились ограничить реэкспорт товаров двойного назначения в Россию, говорит, что у ЕС есть рычаги давления. А значит, пространство для маневра для наших импортеров продолжает сужаться.

При этом спрос на валюту вряд ли сильно упадет. Торговля продолжится, но придется «раскошелиться» за дополнительные трудности и риски. Иначе говоря, возрастут издержки. И возможно – значительно. Но в целом закрытие рынка алмазов и ужесточение потолка нефти может привести к сокращению притока валюты для бюджета.

Что дальше будет с рублем?

Понятно, что прогноз очень условный. Давать прогнозы в условиях отсутствия четких параметров — штука весьма творческая. Но все же, как писал ранее, ожидаю относительно устойчивый курс рубля в ближайшие 5 месяцев с небольшим укреплением. Совершенно не исключаю, что можем увидеть курс крепче 90 рублей за доллар.

А дальше, вероятно, начнется откат вниз. Ведь инвесторов не волнуют проблемы экономики в моменте – фондовые рынки всегда смотрят в будущее. То есть после марта-апреля 2024 (а может, даже и чуть ранее) не исключу вновь похода на 100-110. Но еще раз – это лишь осторожный прогноз. Все может измениться в любой момент. Жизнь наша последнее время – это сплошной квест.

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