Председатель Думы Сургута поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба никогда не была легкой. Но сегодня от вас требуется быть еще более бдительными, собранными и ответственными, отвечая на все вызовы времени. От ваших усилий и профессионализма зависит спокойствие сургутян, экономическое и социальное развитие нашего региона.

Спасибо вам за смелость, мужество и преданность своему делу. Отдельная благодарность – ветеранам полиции, всем, кто прошел «горячие точки» и продолжает защищать Отечество в дали от дома.

Склоняю голову перед памятью ваших погибших товарищей. Их подвиг – пример доблести, мужества и чести.

Благодарю в этот праздничный ваших родных и близких, которые несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей, поддерживают вас и разделяют радости.

Желаю успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости!