8 ноября отмечают День Сибири. А почему это не делают в Сургуте?

Хочу привести пример того, как город может малозаметные на первый взгляд поводы выхватывать и использовать себе на большую пользу. Сегодня, 8 ноября, празднуется День Сибири. Его ввели в 1882 году, когда отмечалось 300-летие взятие Ермаком столицы Сибирского ханства Искера. И с тех пор эта памятная дата где-то у нас пылится, и даже в Сургуте, который имеет амбиции быть одним из крутых городов, как минимум, в Западной Сибири, про него не вспоминает.

А зря.

В условиях импортозамещения примерно всего, когда по всей стране происходят попытки стимулировать внутренний и событийный туризм, можно воспользоваться фактически бесхозным праздником (ведь его нигде не отмечают, как минимум, так, чтобы это выходило за пределы конкретного города) и взять его в оборот.

Там на самом деле даже не надо особо думать – Сургут безо всяких натяжек или фантазий вплетен и в историю Сибири, и в ее покорение Ермаком. И памятник легендарному атаману у нас в наличии имеется. И уже достаточно атмосферная погода, чтобы показать людям настоящую хардкорную Сибирь. И достаточно темно, чтобы создать яркие (в прямом смысле) и эффектные тематические украшения. Дело только за программой – чем повеселить народ, сначала свой (для обкатки), а потом – свой и приезжий, чтобы стимулировать въездной туризм и формировать имидж Сургута вовне.

Политическая воля и желание руководства вкупе с творческой энергией наиболее креативных и умных сургутян в симбиозе могут за пару-тройку лет создать в городе новый и мощный праздник, который вполне может прогреметь в хорошем смысле за пределами Югры.