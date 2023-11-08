Почему укрепился рубль и чего ждать дальше

За последние 30 дней российская валюта укрепилась к доллару чуть более чем на 8%, и это несмотря на то, что сам индекс DXY снизился на 0,69%. Было ли это следствием валютных ограничений, повышения ставки Банка России или естественного роста на фоне скачка цен на энергоносители? Как всегда, по щепотке того и другого: действия правительства имели скорее психологический эффект, а два других фактора – более практический.

С одной стороны, повышение ставки ЦБ привело к росту процентных ставок по банковским вкладам и, соответственно, их привлекательности для населения. Как следствие, начался депозитный бум. Годовой прирост вкладов на конец сентября составил 17% против 14,3% на конец августа 2023 года и 3,7% на конец сентября 2022 года. С учетом последнего повышения ставок рублевые сбережения станут еще привлекательнее относительно валюты.

Рост же цен на энергоносители привел к увеличению экспортной выручки и поступлений в бюджет. В октябре федеральный бюджет получил 1,6 трлн руб. нефтегазовых доходов (+27,5% г/г).

Что дальше?

Укреплению рубля будет способствовать снижение объемов импорта. Меньше покупок иностранных товаров – меньше спрос на валюту для покупки этих товаров. ЦБ прогнозирует снижение импорта в 2024 г. на 6,5-4,5% по отношению к 2023 году.

Но есть и факторы ослабления рубля.

До конца года действует заморозка операций ЦБ по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Это способствует укреплению рубля в текущем году. Однако, начиная со следующего года, отмена заморозки развернет свой эффект и будет ослаблять рубль. Еще один фактор – расширение расходов бюджета. В новом проекте бюджета предусмотрен существенный рост расходов на 24% в 2024 году.

В совокупности ожидаю устойчивый курс рубля в ближайшие 5 месяцев с небольшим укреплением. Можем увидеть курс крепче 90 рублей за доллар. Однако, начиная со II кв. 2024 г., по мере снижения ключевой ставки, начнут преобладать эффекты ослабления рубля. С высокой вероятностью к концу следующего года курс будет слабее текущих уровней.

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