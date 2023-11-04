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«В большой семье все разные, но живут в мире»

​Югорчан поздравляют с Днем народного единства

«В большой семье все разные, но живут в мире»
Фото: admsurgut, admsr.ru, dumasurgut.ru

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. К поздравлениям присоединяются власти округа, Сургута и Сургутского района.

Андрей Филатов, глава Сургута:

Дорогие земляки, День народного единства - это праздник с глубокой историей. Сегодня он наполнен особым смыслом. Он несет в себе образ сплочения и героизма. Наше единство - это верность себе и отечеству. Верю, любовь к Родине, стремление к справедливости и миру, наше мужество принесут победу. Мы отстоим правду, защитим право на будущее и наши исторические рубежи. Поздравляю вас с праздником. Желаю веры, сплочения и благополучия.

Максим Слепов, председатель думы Сургута:

Сегодня особенный день для всех, кто любит Россию, бережно относится к истории и традициям нашей страны, чувствует ответственность за ее будущее.

Особенно актуален День народного единства для нас в нынешних непростых для всего мира условиях. Единство народов, историческая память, вера в свою страну и ее достойное будущее – это то, в чем всегда была и будет наша сила.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и счастья, достатка в доме! Удачи и успехов во всех делах! С праздником!

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района:

Уважаемые жители Сургутского района, поздравляю вас с Днем народного единства. В большой семье все разные, но живут в мире. Сургутский район и есть такая семья, в которой одинаково уважают каждую из 100 национальностей, что здесь проживают. Россия наш общий дом, который объединяет порядка 200 разных народов. Вместе мы чтим наши традиции и создаем общее будущее. Здоровья и благополучия вам, с праздником, с Днем народного единства.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 34, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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