Поднятие ключевой ставки не особо повлияет на уровень инфляции в России

На прошлой неделе Банк России удивил, повысив ставку на 200 б. п., до 15 процентов, вместо ожидавшихся 100 б. п. Но, похоже, это еще не конец – в декабре аналитики допускают рост до 16 процентов. Если честно, не очень в это верю. Пользы от такого будет меньше, чем вреда.

Однако разговор у нас с вами сейчас будет не о ставках, а о зарплатах и доходах населения. Одной из причин своей жесткости регулятор назвал «рост реальной заработной платы». В принципе, все логично. После столь серьезного «бюджетного импульса» денег становится больше, население богатее, спрос превышает предложение, цены растут.

В теории все так, но на практике все обстоит, увы, несколько иначе. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан в третьем квартале выросли на 3 процента по сравнению с предыдущим годом, а номинальная среднемесячная зарплата – на 8,4 процента, до 72,8 тыс. рублей. Вот только, как мы недавно выяснили, около 45 процента россиян не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей. У 36 процентов, в свою очередь, зарплата с трудом покрывает основные нужды.

Вывод напрашивается сам собой. Денег становится больше, но по факту ослабить затянутые пояса все равно не удается. Одна из главных причин в этом смысле – ослабление российской валюты. Для сравнения: за десять лет курс рубля упал с 33 за доллар до 94 с хвостиком. То есть практически в три раза. А что у нас с доходами населения за тот же период времени? По факту средний доход в валюте за десятилетие снизился с $925 до $759. А вот цены подросли буквально на все – от коммунальных услуг до зубной щетки в магазине.

Так, автомобиль отечественного производства подорожал с 330 тыс. до 1,2 млн рублей. Стиральные машины и пылесосы выросли в цене на 102 и 108 процентов соответственно.️ И на этом список не заканчивается.

Вот и получается, что, даже если зарплата выросла, скажем, на 20 или на 40 процентов, выезд за границу стал дороже, а покупка недвижимости, автомобилей и бытовой техники – менее доступной.

Каковы последствия?

Ухудшение благосостояния, другими словами, фактическое обнищание населения, очевидно, ударит по рынку спроса во всех сегментах – от недвижимости до продуктов питания. Когда мы поднимаем ставку, мы боремся со спросом. Однако основным инфляционным фактором сейчас являются не «разжиревшие» и желающие тратить свои свежезаработанные деньги граждане, а рост расходов федерального бюджета.

Проблема в том, что замедлять «размах бюджетного импульса» никто не собирается. Более того, новый бюджет предусматривает удвоение общего объема бюджетных расходов России за пять лет. Расходы в 2024 году составят 36,6 трлн, в 2025 году – 34,4 трлн, в 2026 году – 35,6 трлн.

Вывод

Все-таки приоритетом сейчас, очевидно, должна быть не борьба с ростом зарплат и спросом населения, а восстановление доверия к рублю, решение проблемы дефицита на рынке труда и постепенное снижение стимулирования экономики.

Мы переживали, что сидим на нефтяной игле. А вот теперь… присели еще на одну иглу, которая станет основным проинфляционным фактором – бюджетными расходами и субсидиями. И такими темпами слезать с нее будет мучительно больно. Что грустно… опять за счет доходов населения.