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​Незакрываемое зло

Инцидент в аэропорту Махачкалы – напоминание о том, что агрессия всегда найдет выход

​Незакрываемое зло
Картинка memepedia.ru

Два слова по следам беспорядков, которые случились этой ночью в аэропорте Махачкалы. Тут хочется вспомнить цитату Василия Ключевского: «История – не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков».

Так вот, есть у нас один урок, который мы никак выучить не в состоянии. Заключается он в том, что зло, агрессию и насилие нельзя запереть в волшебной коробочке и жить спокойно. Оно всегда вырвется наружу и проявит себя в какой-то неожиданной ситуации.

Если общество перманентно пребывает в тревожном состоянии, а государственная информационная политика строится отчасти на накачке одновременно великодержавной гордости и ненависти к большей части окружающего мира, то подобные прорывы внутреннего давления неизбежны.

Чем выше бедность и неблагополучие, тем выше шансы. К слову, многие даже не подозревают, но в последние месяцы регулярные и длящиеся часами, а то и сутками отключения воды, газа или электричества в Дагестане – абсолютно нормальная и уже привычная ситуация. Вот и в Махачкале в тот день, когда случились беспорядки в аэропорту, была отключена вода (может, кто-то вспомнил антисемитскую присказку про «если в кране нет воды…», и понеслось).

Так или иначе, когда мир вокруг трясет, стабильность позабыта, как сладкий сон, жизнь становится непростой и непредсказуемой, а государство в это время активно удобряет общественную почву духом агрессии и ментальностью «осажденной крепости» – подобные инциденты будут происходить. А их жертвами чаще будут становиться не те, на кого «по идее» должна быть направлена ненависть (евреи, либералы и далее по списку), а абсолютно случайные люди.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 225, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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    }
  }
}
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