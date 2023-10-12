Сургут уже вроде и большой город, а по ментальности – тот же вахтовый поселок

Была на днях в Сургуте губернатор округа. Встретилась с народонаселением. Послушала, пожурила, кого надо, обещала помочь. Все как всегда. Плебс роптал, патриции слушали. Ничего нового сказано не было. Фундаментальных проблем не озвучено. А кому озвучивать? Народу надо, чтобы только его проблемы решили. Запись в больницу к специалисту. Опять же, маршрут автобуса. И прочая бытовая белиберда. На встрече, получив ответы на свои вопросы, люди замолкали и удалялись.

Это еще раз говорит о том, что мы превращаемся в заурядный провинциальный город. Уже не тот «центр мира», о котором нам рассказывали и рисовали очередные перспективы. Рабочий поселок. Даем нефть и газ стране. А учиться и отдыхать ездим в другие места. И квартиры на «старость» покупаем в других регионах.

Строительство НТЦ не поможет переломить ситуацию с оттоком вчерашних выпускников школ в другие города. Мало кто возвращается после учебы в город. Простой вопрос: раз не хватает младшего медицинского персонала – тогда почему не полностью бесплатное первоначальное образование? Если родители платят за обучение в медучилище, как думаете, куда их ребенок пойдет в первую очередь ? В государственное или частное медучреждение работать? Туда, где больше платят! И это по всем медицинским специальностям.

Но и получить бесплатно профессиональное образование – не просто. Многие родители оплачивают обучение своих чад в колледжах. Это как? Не хватает квалифицированных рабочих специалистов – готовь бесплатно. Нет! Надо за деньги учить! В советское время учиться в ПТУ мог каждый. Причем кормили и одевали бесплатно. Имели понимание, что не «креативные» специальности разрабатывают новые технологии, а инженеры. Но не забывайте, кто производит все то, что придумали инженеры – квалифицированные рабочие. НЕ самоучки, не те, кто овладел профессией сам или на работе, а именно те, кто имеет изначально профессиональное образование. В этом понимание округа есть?

Не уверен.

До тех пор, пока не будем массово учить рабочим специальностям, окончательно превратимся вахтовый, миграционный поселок.