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Серость правит

Почему увольнение педагога из гимназии Салманова за внешность – печальный и тревожный тренд

Серость правит
Фото предоставлено спикером

В Сургуте после анонимного доноса и последующей травли из гимназии им. Фармана Салманова уволился учитель математики. Основной претензией к нему стали особенности внешности – длинные волосы и нестандартные наряды. Это свидетельствует о печальных и тревожных тенденциях, которые сегодня определяют развитие образования и российского общества в целом. Взят тренд на унификацию всего и вся, на упрощение всего и вся. Тренд на уничтожение, запрет проявления любой личностной инициативы. Но тут другое дело: мы столкнулись с совершенно бытовой ситуацией, с элементарным доносом — с омерзительным, гадким, поганым доносом на человека, который просто выглядит так, как кому-то не понравилось. И того, кто написал этот донос, и тех, кто на него отреагировал, наверное, устраивает то, что в базу доноса ложится обсуждение внешнего вида, а не квалификации педагога.

И это как раз вещь, которая вполне могла бы быть проигнорирована всеми теми, от кого зависит судьба педагога, от кого зависит качество преподавания в школе. Но, к сожалению, ни руководство гимназии Салманова, ни департамент образования никак не проявили себя в этой истории. Вернее, они себя проявили самым позорным образом – позволили этому случиться. А народ сегодня настроен на то, на подобные вещи таким образом, что он может это использовать как прецедент. И подобное доносительство станет просто нормой.

Это не красит город, потому что за учителей надо бороться. Профессия учителя девальвирована сегодня настолько, что, мне кажется, любой педагог, который что-то из себя представляет как учитель, как личность, как просто лицо школы той или иной, — на вес золота. За него надо бороться, ему надо создавать условия для творчества, для того чтобы он увлекал детей своим учительством, своей педагогической деятельностью и лепил из них что-то светлое.

Демонстрируя подобный подход к педагогам, мы элементарно окончательно осеряем (от слова «серый») всю школу, превращаем ее в какую-то безликую, грубую массу. Детей превращает в стадо, у которого в словарном запасе двести-триста слов, из них половина – это лагерная лексика.

Я вспоминаю своих учителей: ярких, талантливых педагогов, которые объединяли детей вокруг себя, всегда было меньше, чем, скажем так, остальных. Большинство педсостава любого учебного заведения – это просто трудяги, которые ходят на работу, тянут эту лямку. Но есть и учителя яркие, нестандартные, которые на самом-то деле и должны представлять педагогику. Педагогика – это же воспитание детей, и только на нестандартных учителях эта педагогика и зиждется. Потому что яркий педагог, учитель с иным подходом, нежели у большинства его коллег по цеху, толкает детей в нормальное будущее, он их выискивает в огромной массе. Вот такие педагоги нужны, они на вес золота. И очень трагично, что учитель, у которого всего лишь не такая прическа, вынужден был уволиться из, как считается, одной из лучших сургутских школ — гимназии Салманова.

Она чуть ли не больше стобалльников дала, чем даже Салаховская гимназия. Но если эти стобалльники потом будут практиковать доносительство на своих будущих коллег, соседей, родителей, детей, то не нужны нам такие стобалльники и не нужна такая гимназия. Может быть, я слишком резко высказываюсь, но это правда. Учителями не разбрасываются. Директор гимназии должен был бороться за этого учителя. Может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, он плохой учитель. Может, просто прическа – это повод. Но что-то мне подсказывает, что все-таки прическа – как раз повод. Потому что хороший учитель, наверное, кого-то раздражал. И это очень печально.

Хочется сказать, что на самом-то деле учителя должны быть именно нестандартными. Чем больше нестандартных учителей, тем лучше педагогика, тем лучше педагогический процесс, тем лучше наши дети, которых мы видим на улицах, в школах, в будущих университетах, в офисах среди коллег, на производстве и в жизни.

По материалам проекта «О чем говорят»


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Сегодня в 16:55, просмотров: 146, комментариев: 0
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