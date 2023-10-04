Дом пионеров – это разваливающийся памятник тем людям, которые сделали из деревни город Сургут

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов прокомментировал блог Тараса Самборского о незавидной судьбе сургутского Дома пионеров.

Вся трагедия Дома пионеров в том, что власть как тот, кто «хочет, но не может» или «может, но не хочет»! Это с какой стороны посмотреть. Скажу крамольную вещь – на очередную церковь найдутся средства и силы. Это духовность! На Дом пионеров – средств нет! Мы не можем его ни снести, ни восстановить!

Для многих коренных и старожилов Дом пионеров – знаковое место. Может, даже более, чем Дом купца Клепикова. Имеет большую духовную значимость, чем псевдоисторический новодел. Дом Пионеров – это больше, чем просто наследие прошлого. Можно сказать, реперная точка в желании нашей общественности сохранить наследие тех, кто сделал из деревни настоящий город.

Не будь тех комсомольцев, не жалевших своих сил, здоровья и времени – не было бы и Сургута. Раньше могли принимать решения и нести за них ответственность. Как Фарман Салманов, который поставил на кон все, и вышел победителем! Он был уверен в своей правоте, верил в сои убеждения. А сейчас? Где руководители масштаба Филипенко, в нелегкие времена решившего строить мост через Обь? И построил! И все благодарны ему за это. Объездная дорога – спасибо Новицкому. Сумел отстоять свою точку зрения в развитии города. И разгрузил дороги.

А чем запомнится сегодняшняя власть в городе? Ответьте сами на этот вопрос для себя. Пора решать вопрос с Домом Пионеров.