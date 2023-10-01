Барнаул может, Сургут - нет

Вот очередной пример любви к родному городу и его истории и архитектуре. Барнаул.

Восстановили деревянное здание исторической аптеки. Очень красиво и аккуратно. Без лишних, как говорится, понтов.

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Здание барнаульской аптеки сильно напоминает пресловутый сургутский Дом пионеров (первую школу). Ровно десять лет назад - на 20-летии газеты «Новый Город» - тогдашний глава Сургута Дмитрий Попов объявил, что Дом пионеров будет сохранен. А до этого его предшественник - Александр Сидоров - говорил… то же самое. А после этого его преемник - Вадим Шувалов - тоже говорил то же самое.

Формально никто не соврал. Дом пионеров сохранен. В виде живого трупа.

Дом пионеров очень похож на барнаульскую аптеку. В ее состоянии до реставрации

Бюджет Барнаула - 25 миллиардов рублей при населении 630.000 человек.

Бюджет Сургута - 40 миллиардов рублей при населении в два разв меньше.