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​Живой труп

Барнаул может, Сургут - нет

​Живой труп
Фото: t.me/arkhlikbez, kirilenko-artem.livejournal.com

Вот очередной пример любви к родному городу и его истории и архитектуре. Барнаул.

Восстановили деревянное здание исторической аптеки. Очень красиво и аккуратно. Без лишних, как говорится, понтов.

До

После

Здание барнаульской аптеки сильно напоминает пресловутый сургутский Дом пионеров (первую школу). Ровно десять лет назад - на 20-летии газеты «Новый Город» - тогдашний глава Сургута Дмитрий Попов объявил, что Дом пионеров будет сохранен. А до этого его предшественник - Александр Сидоров - говорил… то же самое. А после этого его преемник - Вадим Шувалов - тоже говорил то же самое.

Формально никто не соврал. Дом пионеров сохранен. В виде живого трупа.

Дом пионеров очень похож на барнаульскую аптеку. В ее состоянии до реставрации

Бюджет Барнаула - 25 миллиардов рублей при населении 630.000 человек.

Бюджет Сургута - 40 миллиардов рублей при населении в два разв меньше.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 226, комментариев: 0
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