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​В 2025 году сургутяне получат благоустроенный проезд Мунарева – с двумя полосами движения и парковками

Проезд Мунарева в Сургуте, наконец, будет построен

​В 2025 году сургутяне получат благоустроенный проезд Мунарева – с двумя полосами движения и парковками
Фото автора

Еще одна хорошая новость для жителей восточной части города. Вслед за благоустройством проезда к детскому саду «Веснушка» (тому, что на Югорской) и проезда от Первопроходцев до Геологической настала время по-настоящему эпохального события – строительства проезда Мунарева!

Событие действительно эпохальное, хотя бы потому, что обустройство проезда затянулось на несколько эпох, все начиналось еще в конце 80-х при Советском союзе. Почти 40 лет мы ждали решения этого вопроса, и не просто ждали, тонули в лужах, вязли в грязи и сугробах, скрипели рессорами и зубами на ухабах… а как иначе? Длина проезда около 500 метров, но он жизненно важен для тех, кто здесь живет: отделение полиции, лабораторный комплекс поликлиники, въезд во дворы и проезд к школе. Но даже имя одного из основателей современного Сургута Петра Алексеевича Мунарева не помогало найти время и средства на его обустройство.

С 2016 года мы с вами вместе доказывали необходимость строительства полноценной улицы. В 2022 году нас услышали, деньги в бюджете были запланированы, в 2023 году был разработан проект благоустройства и определен подрядчик работ. И вот сейчас…

Сегодня прошла встреча с представителями администрации и подрядчиком. По итогу:

План благоустройства проезда рассчитан на 3 года, общая сумма работ составит 166 млн рублей.

В 2023 году подрядчик закупит часть материалов и проведет подготовительные работы.

2024 год будет посвящен устройству сетей и основания будущей дороги.

2025 год – финишные работы и благоустройство.

В результате мы получим новую полностью благоустроенную улицу с двухсторонним движением между ул. Мелик-Карамова и проспектом Комсомольским, вдоль нее будут оборудованы 166 парковочных мест, зеленые зоны, освещение и тротуар с доступной средой!

Хочу поблагодарить всех, кто помогал решить нашу проблему: администрацию города и коллег депутатов, которые в последнее время уделяют особое внимание вопросам обустройства внутриквартальных проездов и комфортной городской среды, а также депутату думы Югра Ринату Айсину, активно топившему за проект с 2016 года. Сроки определены, финансы зарезервированы, подрядчик готов работать.

В добрый путь, и пусть сроки сдвигаются только «влево»! Уж очень долго мы этого ждали!


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Сегодня в 14:42, просмотров: 93, комментариев: 0
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