Жителям Сургута нужно дать больше условий для пеших прогулок

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал мнение Дмитрия Щеглова о необходимости развивать не только транспортную, но и пешеходную инфраструктуру. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Сегодня, когда есть «Югорский стандарт», чиновникам не нужно ломать голову, как сделать жизнь горожан комфортной. У них есть этот руководящий документ, просто его нужно исполнять. А когда реформировали городской общественный транспорт в Сургуте, у них почему-то оказался «питерский стандарт» с пересадочным тарифами и сокращением прямых автобусных маршрутов. Ну да ладно. Эта реформа заставила многих горожан просто пересесть на личное авто или воспользоваться «11» маршрутом (в своем тексте Д. Щеглов рассказывает, что в его детстве так называлось хождение пешком – прим. ред.). А вот об этом маршруте хотелось бы сказать поподробнее.

Когда-то такой способ передвижения был очень даже востребован у сургутян. С одной стороны, автомобилизация в городе была, грубо говоря, на уровне десяти автомобилей на 1 тысячу жителей. С другой стороны, ЗОЖ – помните, «бегом от инфаркта»? Помнится, господин Михаил Чабарай из ПО «Сургутнефтегаз» ежедневно бегал на работу за 25 км на нефтепромысел. И даже заместитель генерального директора по вышкостроению производственного объединения по бурению «ЗапСибБурнефть» Василий Рехвиашвили ежедневно по утрам пробегал свои 10 км – и дождь, и в 40-градусный мороз. И даже в командировке, например, в Нижневартовске, он из гостиницы совершал пробежки в 10 км.

Ну, скажете вы, это хобби. Идем дальше. Операторы по добыче нефти ежедневно совершали многокилометровые обходы нефтяных скважин на месторождениях. Это уже не хобби, это работа. Было бездорожье, техника по промыслу не проходила. Впрочем, и сам Сургут тогда был без дорог, где только «11 маршрутом» иногда можно было добраться из одного конца города в другой. Мне приходилось тоже часто использовать «11 маршрут», чтобы из 2 мкрн, к примеру, попасть в район городской администрации. Время в пути – 25 минут. Или за один час я мог тем же «11 маршрутом» добраться из 2 мкрн до центра Белого Яра.

К чему это все я говорю? К тому, что город, по сути, шаговой доступности. Нужно только выйти, допустим, с крыльца на Энгельса, 8, и по пешеходной тропе пойти на все четыре стороны. И максимум через 30 минут быть у цели. Так, кстати, делал в свое время молодой мэр Александр Леонидович Сидоров. Поэтому можно отбросить «общественный транспорт Санкт-Петербурга в Сургуте» и произвести реформу «11 городского маршрута». И все. Нужно создать городскую сеть пешеходных маршрутов. Естественно, в соответствии с принципами «Югорского стандарта».

Должна быть карта-схема пешеходной транспортной сети города. И тогда многие жители города «забьют» и на городской общественный транспорт «по-питерски», и на своего «железного коня». И, как товарищ Сухов, по пешеходной транспортной сети «11 маршрута» будут передвигаться по городу. Польза здесь очевидна: и для здоровья (10 тысяч шагов ежедневно никто не отменял), и, главное, экономия личного времени. А для инвалидов и маломобильных граждан надо бы в городе развивать социальное такси.