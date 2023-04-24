Реформа общественного транспорта в Сургуте продолжается

Состоялась очередная рабочая встреча депутатов со специалистами и руководителями администрации города, в ведении которых находится вопрос разработки и внедрения новой сети общественного транспорта.

Что хотелось бы сказать.

Для того чтобы понимать природу всех нововведений, нужно исходить из того, что так называемая реформа общественного транспорта стала следствием необходимости обеспечить новые районы доступным транспортным сообщением, как минимум, с социальными учреждениями города. Одновременно, нужно решить давно назревший вопрос транспортного сообщения в поселках, входящих в черту города, ведь там, аналогично новым районам города, зачастую отсутствуют учреждения образования и здравоохранения. В то же время нужно не забыть про дачные кооперативы, где с каждым годом постоянно проживающих сургутян становится все больше. Ну и, конечно, откорректировать внутригородские маршруты с учетом их загруженности.

Во всем этом многообразии задач нужно помнить, что статья бюджета на общественные перевозки не увеличилась. Другими словами, речь идет о грамотной оптимизации имеющихся мощностей.

Теперь непосредственно к теме обсуждения вопросов на рабочей группе. Что меня интересовало с точки зрения исполнения наказов избирателей, и какие задачи я выполнял:

1. Увеличить количество и размер класса автобусов из поселков Дорожный, Таежный;

2. На маршруте из поселков обеспечить наличие автобусов с регулируемым тарифом, то есть НЕ коммерческие маршрутки, которые самостоятельно устанавливают стоимость перевозок и не учитывают льготы сургутян;

3. На маршруте из поселков обеспечить жителям возможность добираться до Поликлиники №4 без пересадок (прямое сообщение);

4. Обеспечить заезд автобусов для посадки/высадки пассажиров непосредственно в пос. Таежный;

5. При оптимизации маршрутной сети, как минимум, оставить без изменения дачные маршруты, а при наличии возможности постараться их увеличить.

Чего удалось достичь в результате совместной работы с администрацией города:

1. Для поселков Дорожный и Таежный добавлен автобус большого класса (маршрут №49) с муниципальным регулируемым тарифом, который будет двигаться до пос. Лесной;

2. Через пос. Таежный от аэропорта будет ходить вместительный автобус (маршрут №16);

3. Новый маршрут №49 будет ходить через Поликлинику №4 (прямое сообщение);

4. Заезд автобусов для посадки/высадки пассажиров в пос. Таежный обеспечен;

5. Дачные маршруты оставили без изменений.

Таким образом, все основные наказы по существу данного вопроса, поставленные передо мной избирателями, выполнены!

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