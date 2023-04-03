Сравним Сургут и Тюмень по подходу к развитию общественного транспорта

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал важный городской сюжет о реформе общественного транспорта в Сургуте. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Для того чтобы вести разговор о достоинствах и недостатках новой муниципальной маршрутной сети общественного транспорта нужна хоть какая-то конкретика.

На уровне хотя бы примитивного: было до реформы – будет после реформы. А для этого надо бы знать нынешнее исходное состояние городского общественного транспорта в Сургуте.

Нам отрапортовали несколько цифр:

– ежедневно перевозится 74,5 тысяч пассажиров;

– после реформы увеличится на 15 процентов (если увеличится) до 89,5 тысяч человек;

– сократится число автобусных маршрутов с 45 до 35.

– Анонсируется время ожидания автобусов 6-10 минут.

И все. Какая-то закрытая и секретная реформа городского общественного транспорта получается.

Ну да ладно. Посмотрим, что творится с городским общественным транспортом у наших ближайших соседей и конкурентов (по численности населения в Тюменской области) – в городе Тюмени. Чтобы хоть как-то определиться, где мы сейчас находимся: или в лидерах, или в середняках или где-то среди отстающих.

Итак:

– в Тюмени в летний период действовало 124 маршрута, а в зимний – 109.

– протяженность маршрутов городского общественного транспорта – 620 км, прирост за год составил, 10,17 км или 3,2 процента;

– для стабильной работы рейсовых автобусов действует 22 км выделенных полос;

– общее количество перевезенных по муниципальным городским маршрутам пассажиров в 2022 году составило 127,9 млн человек, что на 11,01 млн больше, чем в 2021 году (+9,4 процента);

– средний возраст автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, составляет 5,7 лет;

– общее количество транспорта, непосредственно задействованного для перевозок на 01.01.2023 года, составляет 1307 единиц, в том числе 879 особо большого, большого и среднего класса, а также 428 малого класса;

– для улучшения пешеходной доступности ведется строительство автобусных остановок,

– общее количество остановочных пунктов ежегодно увеличивается на 40-50 единиц;

– на 01.01.2023 года маршрутная сеть городского общественного транспорта общего пользования включает 1461 остановочный пункт, что на 36 больше, чем годом ранее (01.01.2022 года – 1425), прирост составил 2,5 процента;

– в целях обеспечения доступности пассажирского транспорта общественного пользования маломобильных групп населения все автобусы оснащены автоматическими информаторами объявления наименования остановочных пунктов;

– 50 процентов оснащены электронными информационными табло;

– 65,7 процента обеспечены условиями для маломобильных граждан;

– на период 2021-2025 год запланировано выделение 2,2 млрд рублей из бюджета города на приобретение новых автобусов;

– в 2021 году приобретено 70 новых автобусов для муниципального ПАТП №1 на сумму 1,2 млрд рублей;

– на 2023 год запланировано выделение 1,9 млрд рублей из бюджета города на приобретение новых автобусов;

– Справочно: муниципальное ПАТП№1 имеет парк автобусов 480 единиц и численность работников 1481 человек.

И так далее и тому подобное. Информация более чем достаточная.

Для того, чтобы понять где мы находимся с общественным транспортом в Сургуте – в начале пути, середине или на финише, все приведенные показатели городского общественного транспорта для Тюмени можно смело делить на два и мы получим ориентировочные цифры для нашего города (Сургут по численности населения в два раза меньше Тюмени: 800 тыс. и 400 тыс. соответственно).

Проделав такую работу можно посмотреть результат. И, судя по сравнительным цифрам, он довольно плачевный для нас. Мы отстаем по всем показателям в четыре раза.

Что по факту, что удалось выудить из доступных источников о состоянии городского общественного транспорта:

– количество автобусов в муниципальном СПОПАТ в районе 100 единиц;

– в год муниципальное СПОПАТ перевозит около 10 млн пассажиров;

– численность работников СПОПАТ 522 человек;

– по году получена прибыль в 18 млн рублей;

– в городе 434 автобусных остановочных пункта;

– муниципальное СПОПАТ до реформы маршрутной сети обслуживало 17 городских маршрутов общественного транспорта;

– ООО «Центр» и ООО «ЗабСибАвто» обслуживали до реформы по восемь городских маршрутов общественного транспорта;

– можно предположить, что все перевозчики Сургута перевозят в год в районе 28-30 млн пассажиров;

– выделенных полос общественного транспорта в городе нет;

– в 2018 году при Вадиме Шувалова СПОПАТ получил 10 новых автобусов марки МАЗ на замену выработавших ресурс автобусов.

И все. Не густо. Но хоть что-то. А теперь можно и пообсуждать, чего же ждать от оптимизации муниципальной маршрутной городского транспорта общего пользования, широко анонсированного командой Андрея Филатова.