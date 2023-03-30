Обзор всех решений думы Сургута, принятых на заседании в марте

Продолжаю заниматься просвещением, в данном случае, общественно-политическим. Запускаю новую рубрику с рабочим названием: «Коротко о Думе».

Буду стараться после каждого заседания кратко и человеческим языком рассказывать, какие решение приняла дума Сургута и как они могут повлиять на жизнь горожан. Писать буду сжато (ибо на каждом заседании принимается около 20 решений), но в конце буду оставлять ссылку на полный комплект документов на случай, если вы, найдете, что-то интересное для себя в моем дайджесте. Итак, поехали!

16-е заседание думы Сургута:

1. «Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту за 2022 год»

В городе стало меньше краж, разбоев, мошенств, причинения тяжкого вреда здоровью, ДТП и IT-преступлений, при этом чуть больше преступлений совершили рецидивисты, несовершеннолетние и мигранты. Хорошо зарекомендовала себя система «Безопасный город», с начала года она помогла раскрыть 35 преступлений. В целом, правоохранительными органами города в 2022 году раскрыто свыше 2,4 тысяч преступлений (+6,9 процента к прошлому году). Достигнута стопроцентная раскрываемость изнасилований, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, на высоком уровне раскрытие грабежей (92,3 процента) и убийств (90 процентов).

2. «Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год»

Каждый год создается план приватизации (читай – продажи) муниципального имущества, за предыдущий год его реализовали на 102 млн рублей. Что это за имущество? Приведу самые крупные: АО «Новые технологии в строительстве» – 25 млн руб., баня «Сандуны» на ул. Декабристов – 55 млн. руб., нежилое помещение, площадью 600,7 кв. м на улице Федорова, 5/3 – 22 млн рублей. Из «неудач» – никого не заинтересовал 8,5 процента акций «Сургутгаз».

3. «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений»

Многодетные семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума, получат дополнительные льготы, которые позволят им сократить платежи по найму помещения.

4. «О внесении изменения в решение Думы города от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

Для одиноких сургутян, которым предоставляется муниципальное жилье, конкретизируется размер недвижимости: от 18 до 47 кв. м. – это позволит исключить неоднозначное трактование действующих нормативных актов.

5. «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

Вот это интересное решение, но пока неясно, насколько оно будет жизнеспособно. Предлагается создать механизм безвозмездной передачи муниципальных парковок около торговых центров бизнесу. Предполагается, что в результате обязательства по содержанию парковок возьмут на себя коммерсанты, что позволит сэкономить городу несколько десятков миллионов рублей. Насколько будет это востребовано – скоро узнаем.

6. «О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольного-счетного органа и должности муниципальной службы»

Тут все просто – приведение местных норм в соответствие с изменившимся федеральными закона. Такие решения дума принимает регулярно.

7. «О внесении изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Сургута»

Предлагается для ряда специалистов предусмотреть возможность применения «северных льгот» без ценза оседлости, что должно привлечь таких специалистов в город. Перечень должностей, профессий и специальностей, наиболее востребованных в Сургуте, утвердит главой Сургута.

8. «О премировании по результатам работы за 2022 год лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования городской округ Сургут»

Ежегодно дума по итогам принятия отчета одобряет (или не одобряет) решение о премировании первых лиц города. В данном случае речь идет о председателе Контрольно-счетной палаты.

9. «О внесении изменения в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В Устав города вносится новое основание для лишения депутатского мандата – пропуск заседаний думы в течение полугода без уважительной причины. Вполне логичное решение.

10. «О награждении Благодарственным письмом Думы города»

Благодарственными письмами поощряются сургутяне за добросовестный труд и общественную деятельность, каждое такое письмо утверждается думой.

11-14. «О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города…»

Как говорится, два юриста – три мнения. К сожалению, иногда решения думы трактуются неоднозначно, что может вызвать протест прокуратура, тогда приходится привести местные нормы в соответствие с мнением прокурора или оспорить протест и доказать свою точку зрения. Юриспруденция – наука неточная.

15. «Об отдельном наказе избирателей»

Еще одна важная новинка! Впервые принято решение по реализации «депутатского миллиона» – средств, которые каждый депутат может направить на исполнения наказов. Первопроходцем выступил председатель думы Максим Слепов, деньги будут направлены школе №10 для благоустройства и организации внеурочных занятий. Хороший почин.

16. «О внесении изменений в решение Думы города от 02.12.2021 № 31-VII ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов, других совещательных и координационных органов»

Многие депутаты, помимо работы в думе, также включены в различные комиссии, советы, группы и т.д. Это позволяет активно участвовать в работе администрации и прорабатывать решения, не включенные в полномочия думы. Полезная история. Участие в подобных органах регламентируется этим решением.

Что новенького? В Сургуте, создается архитектурно-художественный совет – надеюсь, это поможет украсить наш город. Из негативного: ликвидирована проектная группа по общественному контролю за благоустройством экопарка «За Саймой». Это вызывает обеспокоенность, надеюсь, администрация города скоро предложит другой механизм контроля общественности за нашим главным парком.

17-18. «О снятии с контроля решений Думы города и о внесении изменений в некоторые решения Думы города»

Со временем решения думы города теряют свою актуальность в силу их выполнения или невозможности выполнения, в таких случаях их необходимо снять с контроля. Процедурный момент.

19. «Разное»

Последним вопросом традиционно идет «Разное». В этом вопросе депутаты утверждают дату следующего заседания думы (обычно последняя среда месяца). Т.е. следующее заседание по плану пройдет 26 апреля, о нем я вам расскажу через месяц.

Подробною информацию по принятым решениям можно найти здесь.