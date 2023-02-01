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​Декларации о доходах и имуществе парламентариев. Продолжение

Как и зачем мы каждый год декларируем свои доходы – взгляд депутата

​Декларации о доходах и имуществе парламентариев. Продолжение
Фото предоставлено спикером

Прежде чем перейти к описанию реалий декларационных кампаний, хочу уделить внимание реакции на первую часть.

В опросе на моей странице ВКонтакте о необходимости публикации деклараций депутатами 80 процентов читателей проголосовали за то, что им эта информация важна. Ну что же, vox populi vox dei, мое мнение не совпало с большинством, но я прислушаюсь к людям. Только давайте договоримся, я буду публиковать декларацию, а вы не забывайте читать отчеты о моей работе, так будет честно.

На портале siapress.ru вышли две статьи по мотивам моего поста: Александра Коновалова и Дмитрия Щеглова. Авторы сходятся во мнении, что публикация деклараций действительно не имеет особо важного значения, но делают из поправок в федеральный закон разные выводы. Александр считает, что это всего лишь отмена одной из «декораций буржуазного парламентаризма», а Дмитрий – что это очередной градус в «кастрюле с лягушкой», вроде не заметный сам по себе, но отражающий тенденцию. Не соглашусь с частностями, обозначенными в обеих статьях, но поддержу в общем:

1. Да, в существующем виде публикация деклараций не имеет практического смысла и людям мало интересна, пусть будет декорация.

2. К сожалению, тенденция на сокращение полномочий муниципальной уровня власти имеет место быть, особенно это касается представительных органов. Мне этот процесс не нравится, но это тема для отдельного и серьезного анализа.

Давайте теперь узнаем, что мы теряем или не теряем с 1 марта?

Декларации депутатов думы города Сургута можно посмотреть на сайте dumasurgut.ru. Что здесь можно узнать: общий доход членов семьи, площадь недвижимого имущества и марки транспортных средств. Все!

Вопрос, для чего нужна декларация?

Во-первых, нужно отметить, как оказалось, неочевидную для большинства вещь: более 90 процентов муниципальных депутатов работают на общественных началах, т.е. не получают из бюджета ни копейки, но все равно вынуждены отчитываться о доходах со своего основного места работы.

Во-вторых, в декларации и сейчас публикуются лишь обобщенные данные, общий доход, площадь квартир и земельных участков, марки транспортных средств. Но нужно сделать несколько ремарок. Например, доход указывается до налогообложения и должен включать в себя все выплаты, включая пенсии, пособия, материальную помощь, доходы от продажи или сдачи в аренду имущества, дивиденды и так далее. Недвижимость попадает в декларацию без указания доли, которой реально владеет человек. Транспортные средства указываются без года выпуска. В публикуемой информации отсутствуют сведения об акциях, долях в компаниях, денежных счетах. Результат оценки, получается, выходит весьма приблизительный.

Декларация, которую сдают депутаты, кончено, гораздо объемней, она включает в себя сведения обо всех счетах, разбивку по источникам доходов, ценные бумаги, доли в организациях, кредиты, точные данные о имуществе. Все это депутату нужно собрать, желательно, подтвердить документально, досконально проверить, распечатать и подать не позднее конца апреля – на себя и на всех членов семьи. У меня эта работа обычно занимала около месяца, включала в себя пару десятков справок и выписок. Далее все это попадает в департамент государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО – Югры, и, конечно, не отменяет подачу налоговой декларации, учет имущества в базах данных Росреестра, ЦБ, транспортных инспекций и т.д. Так что в этом смысле предлагаемые поправки, конечно, облегчат жизнь большему количеству депутатов.

А для чего вообще нужна декларационная кампания? Реальных целей мне видится три:

1. Выявить незадекларированное имущество и доходы (как это сделать – отдельный вопрос, но, думаю, такие методы есть).

2. В случае появления имущества, стоимость которого превышает семейный доход за три года, можно провести анализ – нет ли коррупционной составляющей (хотя сама мысль о подкупе муниципального депутата мне кажется очень странной)?

3. Поиск заграничного имущества и иностранных счетов (цель, конечно, благая, но выявить это еще сложнее, в чем в п.1).

Резюме: будет декларация публиковаться публично или нет, на достижение обозначенных целей это никак не повлияет, хотя ничего против такой публикации я не имею, если для людей это важно – пусть будет. Но мне кажется отчет о работе депутата в открытом доступе – намного важнее его декларации.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 114, комментариев: 0
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