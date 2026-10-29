Югра направит 65 процентов расходов бюджета 2027 года на социальную поддержку

Югра планирует направить 65% расходов бюджета 2027 года на социальную сферу. В число приоритетов войдут помощь семьям, старшему поколению и участникам СВО. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Информационный мир Югры».

«Это наши меры поддержки социально незащищенным слоям населения: многодетным, молодым семьям, старшему поколению. Несомненный приоритет — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это та самая львиная доля расходной части бюджета, которая сохранена и вошла в проект бюджета как особая, как я всегда говорю, „защищенная“ статья бюджета», — отметил глава региона.

Среди основных направлений финансирования также останутся национальные проекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни». Средства направят на поддержку югорских семей, строительство дорог и развитие городской инфраструктуры. Правительство округа продолжает готовить проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Депутаты Думы Югры рассмотрят документ в ноябре.

Ранее мы рассказывали, что Югра планирует сократить расходы бюджета на 13% в 2027 году. Доходы прогнозируются на уровне 419 млрд рублей, расходы — 438,2 млрд, а дефицит — 19,1 млрд рублей.