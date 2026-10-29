Югра предложила инвесторам площадки и 2 ГВт мощности для строительства ЦОДов

Югра готова направить около 2 ГВт свободной энергетической мощности на работу центров обработки данных. Более чем в 40 точках подключения уже имеется необходимая инфраструктура и резерв. О перспективах строительства ЦОДов в регионе рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, установленная мощность генерации в округе составляет около 14,2 ГВт, а по выработке электроэнергии регион занимает первое место в России.

Энергии хватает для собственных нужд Югры, а излишки поступают в другие регионы УрФО и Томскую область. Дополнительным преимуществом округа является прохладный климат, позволяющий сократить расходы на охлаждение оборудования.

Готовая площадка для инвесторов находится в особой экономической зоне «Нягань». Власти готовы предоставлять земельные участки без торгов, создавать инфраструктуру и предлагать налоговые льготы. С рядом компаний уже достигнуты предварительные договоренности, однако их названия губернатор не раскрыл.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра договорилась построить ЦОД на энергии из попутного нефтяного газа. Проект рассчитан на 2025-2037 годы и предусматривает ежегодное использование 51 млн кубометров газа.