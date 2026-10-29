Югра расселит 38 тысяч человек из аварийных домов до 2030 года

Около 38 тысяч жителей Югры планируют переселить из 1,7 тысячи аварийных домов до 2030 года. На выполнение региональной адресной программы потребуется порядка 80 млрд рублей из федерального, окружного и муниципальных бюджетов. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал на ежегодной пресс-конференции. Примерно 30% региональной программы приходится на поселок Белый Яр Сургутского района.

Отдельно в округе действует федеральная программа переселения из домов с превышением содержания фенола и формальдегида. Югра остается единственным регионом страны, где применяется такой механизм. В программу включают квартиры, вредность проживания в которых подтверждена документально. С 2022 года новое жилье получили 576 семей. В 2026 году переселили 107 семей, а до конца года власти рассчитывают расселить около 9 тысяч квадратных метров в 51 доме.

В Сургутском районе для решения проблемы также привлекают застройщиков через проекты комплексного развития территорий. Инвесторы приобретают квартиры для переселенцев, сносят освобожденные здания и возводят социальные объекты.

Всего с 2019 года в Югре расселили более 1,2 млн квадратных метров аварийного жилья. По словам губернатора, это рекордный показатель среди российских регионов.

Ранее мы рассказывали, что Сургутский район запустил четыре проекта КРТ с расселением аварийных домов. Еще пять территорий готовят к развитию в Лянторе, Белом Яре и Солнечном.