«Избушка» на центральной площади Сургута – не самое страшное

Постоянный читатель sipress.ru Александр Коновалов прокомментировал свежий выпуск проекта «О чем говорят» про временное обустройство главной площади Сургута. Приводим его мнение с редакторской правкой.

С центральной площадью, как и с центром города, Сургуту изначально не повезло. Как я пониманию, это должны быть географический центр города. От него должны радиальными лучами расходиться улицы, по которым люди должны стекаться на его главную площадь. Даже в средние века люди не очень были грамотные, однако и они в силу своих архитектурных знаний умудрились построить большинство европейских и неевропейских городов по такой радиальной схеме. Даже, кажется, азиатский Пекин так же так устроен.

Что же произошло в Сургуте с планировкой города, с его центром, с его центральной площадью? А произошло то, что произошло. Никакой планировки города, по факту, не случилось. Хотя вот был исторический старый Сургут, в котором была своя центральная площадь, которую окаймляли общественные здания: двухэтажный новый, но деревянный, горисполком, школа имени Юрия Гагарина, районный дом культуры (РДК) с памятником Карлу Марксу. Здесь же располагалось небольшое здание «Союзпечати», где можно было купить периодическую печать, значки и филателию.

В двух шагах от центральной площади находилось старинное двухэтажное здание купца Клепикова, в котором располагался райисполком, горком комсомола. В шаговой доступности находились другие здания, в которых находились: горком партии, редакция районной газеты «К победе коммунизма», типографии. Здесь же неподалеку контора Сургутского леспромхоза. На этой центральной площади города проводились все массовые городские мероприятия: митинги, праздничные демонстрации того времени. Была и транспортная доступность: через площадь проходил автобусный маршрут.

Это был действительно центр города, с центральной площадью и ничего придумывать здесь не надо было. Вторым центром притяжения сургутян того времени был кинотеатр «Октябрь» и созданный усилиями краеведа Флегонта Яковлевича Показаньева Мемориальный комплекс с Вечным огнем.

Но в дальнейшем зодчие и градостроители нового Сургута подрастерялись и тыкались носом, как слепые котята, в поисках концепции центра города и его центральной площади. Сначала начали формировать площадь Советов, на которой построили здание Дома Советов на Энгельса, 10, в котором собралась вся власть города. Здесь же рядом предполагалось разместить Объединение «Тюменьнефтегаз», Нефтепроводное управление, Дворец культуры, Центральный универмаг. Однако получилось то, что получилось.

Объединение «Тюменнефтегаз» в Сургуте ликвидировали в 1970 году в пользу Главтюменнефтегаза в Тюмени. На его месте построили 9-этажный жилой дом, Энгельса, 9. Вместо Центрального универмага позже построили магазин «Океан». С появлением в Сургуте в 1977 году газового объединения «Сургуттрансгаз» ему выделили участок земли на площади Советов для строительства пятиэтажного административного здания «СТГ». Однако после окончания строительства этого здания его власти экспроприировали под здание Сургутского горисполкома.

Сургутскому нефтепроводному управлению выделили участок в шаговой доступности от площади Советов, на Энергетиков, 14, для строительства 7-этажного административного здания Районного диспетчерского пункта (РДП). Однако после окончания строительства РДП его также власти успешно экспроприировали под вновь организованное Сургутское медучилище.

Что удалось построить на Площади Советов, так это: здание Госбанка, двухэтажную столовую «Югра», административное здание районного узла связи со зданием городской АТС и междугородней связи. И после вмешательства Михаила Горбачева, как вишенка на торте был построен ДК «Энергетик». Естественно, в центре Площади Советов воздвигли скульптуру вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. В гипсе, потому как в бронзе не успевали отлить к 70-летию Октября.

Вот так и закончился 20-летний цикл реализации традиционной советской концепции центральной площади города – Площади Советов. Следующие десятилетия предпринимались попытки реализации новой концепции. В частности, заместитель мэра Сергей Иванов предлагал модернизировать площадь Советов, взяв за основу концепцию Манежной площади в Москве. То есть на месте снесенной фигуры вождя он предлагал построить многоэтажный подземный торговый центр со стилизованным чумом наверху и другими архитектурными формами на национальные темы. Реконструировать существующее здание городской администрации, пристроив к нему высотку с аркой по проезду Советов. Однако эта концепция в силу известных причин не состоялась.

Следующей попыткой властей реализовать новую центральную площадь города стала концепция ядра города и университета. Пока идет поиск решений архитектурного оформления этой концепции. Какие здания необходимо построить вместо частного сектора? Что построить на пустующих участках земли? Наличие здания СурГУ и невыразительного здания «Россетей» («Тюменьэнерго) пока облика Центральной площади города не создает. Нужно что-то вокруг строить.

Но большой минус этого места для реализации концепции ядра города – это транспортная доступность. Раз. Архитектурное ядро города и проектируемая центральная площадь будут находиться в тупике. Два. Отсутствует вместительная автомобильная парковка. Три. В ядре города и вокруг главной площади не предполагается значимых городских общественных центров. Четыре. Это системные проблемы для ядра города и центральной площади.

Отсюда и приходится чиновникам притягивать за уши хоть какое-то использование площади как центра притяжения горожан. Поэтому и наполняется сегодня она фудкортом и катком. Поэтому и предполагаются там «избушки на курьих ножках». Разве это уровень Сургута? Нет, нет и нет! Так вот, в принципе в Сургуте на этом месте главной площади не должно быть по определению. Но она есть. Отсюда и все беды. Отсюда и «избушки на курьих ножках». Попытки чиновников создать центральную площадь в ядре города около университета похвальны, но не более того. Потому как она в этой точке обречена на свою дефективность ввиду своего географического положения.

Можно сколь угодно называть эти пустующие пространства около университета ядром города, но они от этого центром города не становятся. Время доказало это истину. Вот не сложился здесь за все эти годы общественный, административный и деловой Центр города. Да и попытка пристегнуть сюда театр «Петрушка» вряд ли изменит сложившуюся ситуацию. А пристройка катка с «избушками» может оказаться вообще творческим фиаско концепции центральной площади города в районе университета. Может оказаться, что опять «пустышку тянем».