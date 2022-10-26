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​«Югракон» был хорош хотя бы тем, что понравился молодежи, и она сама туда пришла, не по разнарядке

Дети на «Юграконе» общались, веселились, делились впечатлениями. Это главное

​«Югракон» был хорош хотя бы тем, что понравился молодежи, и она сама туда пришла, не по разнарядке
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов прокомментировал критическое высказывание журналиста Эдуарда Иваницкого о фестивале «Югракон».

Зачем критиковать то, что имело определенный успех, или хоть как назови. Но дети пришли. Их не родители привели. Не обязали, по старой традиции, прийти. А сами. Им было весело. Они общались. Делились впечатлениями, эмоциями. Да, может, это не подпадает в определенные рамки ценителей родной культуры, идеологии, заботы о подрастающем поколении. Тех, кто ищет смысл во всем, тайные знаки, определяет, чей это продукт, какое послание он несет и кому.

Начали радеть за мораль. Эти люди каждом углу «клеймили» кремлевскую пропаганду. Не нравилась им идеология, советская. Убрали ее, что взамен?! А ничего! От слова совсем. Создали то, что детей захватило? Можно конечно было сделать фестиваль со «Смешариками», только другая целевая аудитория. Даже «Последний богатырь» не тянет на то, что производит Марвэл. И зачем искать «ценность персонажей»? Может, вспомнит автор, в чем ценность была героев Алена Делона? Может, напомнить еще, что после окончания Великой Отечественной войны Советский Союз вывез очень много кинолент. Убрал авторов, переименовал и запустил в прокат. В те времена было все: идеология, воспитания, нравственность. Последнею рьяно охраняли. Но запустили в прокат по стране.

«Вся детская японская анимация пронизана налетом эротизма» – может, напомнить автору, что в молодость его были подобного рода игральные карты, календари. Продавали глухонемые в поездах. Почти у всех мальчишек была хотя бы одна. Это чем помешала в развитии?

Еще скажу так – когда нет идеологии, нет четкой и понятной морали и нравственности. Определять начинают те, кто громче крикнет из «ветвей». Помните, Владимир Высоцкий: «А тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней» . Так и сейчас получается. Кто громче, тот и определяет, что хорошо, а что плохо?!

Не был на данном мероприятии. Почитал публикации. Пришел к выводу: Есть бочка меда. Но на каждую найдется ложка де…!


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Сегодня в 12:36, просмотров: 124, комментариев: 0
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