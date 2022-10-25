16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3326   EUR  60,4648  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​И какую культуру «Югракон» воспитывает у нашей молодежи?

Наши дети в очередной раз любят любую культуру, кроме отечественной

​И какую культуру «Югракон» воспитывает у нашей молодежи?
Фото из архива автора

Не перестает удивлять меня своими месседжами Дмитрий Щеглов. На сей раз про «Югракон» в Сургутском районе как пример всем нам. Позволю себе один простой вопрос – а «Югракон» он был про что?

Разве главный критерий оценки – это количество приехавших? А как же содержание – столь любимое моим коллегой? Особенно, когда он рассуждает о разных городских инициативах. Если идти по принципу количества и резонанса, так чего далеко ходить, давайте хайпанем, да так чтоб мало всем не показалось? И будем подсчитывать количество публикаций и громко радоваться, что праздник удался.

Но может быть, все же поговорим о смыслах? На какой идее объединять сегодня нашу безыдейную молодежь? О чем был «Югракон», о котором так восторгался мой коллега? Нарядились мальчики и девочки в любимые ими персонажи западных мультиков, героев Марвела и анимэ. Ну и?

И причем заметьте, чьи это продукты производства? Я не предлагаю всех одеть в рубища, но все же. В чем ценность этих персонажей? И ведь все не так безобидно, как нам кажется. Это в очередной раз приверженность и любовь наших детей к какой угодно культуре, кроме нашей собственной. Мы до сих пор пребываем в культурном пространстве эпохи 90-х, когда вся российская молодежь знала и гордилась Майклом Джорданом больше, чем его знали и гордились американские дети, у них там на первых позициях звезды бейсбола и американского футбола.

И насчет анимэ, тоже ведь непросто. Это не хентай, конечно, но практически вся детская японская анимация пронизана налетом эротизма, это вам любой психолог легко докажет. Я понимаю спорность суждений, когда именно с детьми можно начинать обсуждать «взрослые темы», тем более в эпоху интернета, но делать из этого целое мероприятие, да еще за бюджетные деньги? Это для меня еще более спорно.

И уж совсем странно, за бюджетные и очень большие деньги снимать сегодня в Сургутском районе фильмы ужасов. И я так понимаю, это тоже от желания привлечь любой ценой внимание? И неважно чем. Так вот на мой взгляд, самое главное – это как раз в чем суть и смысл того или иного. И уж тем более сегодня. И получается абсурд. Патриотизм у нас сегодня под гимн и поднятие флага, а воспитание под все, что привлекает внимание, и чем хайповей, тем лучше.

Так чего же мы с вами удивляемся очередям в аэропортах с билетами в один конец? Вполне закономерный итог вот такой странной «идеологии».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:50, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Конкурс «Семья года»: национальный аспект. Семья Ибрагимовых 587
  2. На югорской трассе перевернулся «летний» автомобиль - пострадали два человека 452
  3. История с ребенком, которого выгнали из автобуса в Сургуте, оказалась фейком 433
  4. ​Югорчане поделились снимками солнечного затмения 427
  5. Матерящегося пьяницу сняли с самолета, летевшего из Сургута в Москву 421
  6. ​Могут, когда захотят 414
  7. В «Сургутнефтегазе» сообщили о гибели сотрудника: его переехал грузовик 410
  8. Сургутские спортсмены привезли из Москвы россыпь медалей 404
  9. В Сургуте осудят водителя без прав, который сбил пенсионерку и скрылся 367
  10. 94 человека заболели ковидом в Югре за сутки 364
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 6681
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3635
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3171
  4. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2350
  5. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2332
  6. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 2330
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 2181
  8. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1840
  9. ​Великие и не очень 1702
  10. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 1684
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40187
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 21376
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8251
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 7074
  5. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 6681
  6. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5626
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3713
  8. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3635
  9. Сейчас начнется 3626
  10. ​300 югорцев 3221

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика