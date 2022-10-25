Наши дети в очередной раз любят любую культуру, кроме отечественной

Не перестает удивлять меня своими месседжами Дмитрий Щеглов. На сей раз про «Югракон» в Сургутском районе как пример всем нам. Позволю себе один простой вопрос – а «Югракон» он был про что?

Разве главный критерий оценки – это количество приехавших? А как же содержание – столь любимое моим коллегой? Особенно, когда он рассуждает о разных городских инициативах. Если идти по принципу количества и резонанса, так чего далеко ходить, давайте хайпанем, да так чтоб мало всем не показалось? И будем подсчитывать количество публикаций и громко радоваться, что праздник удался.

Но может быть, все же поговорим о смыслах? На какой идее объединять сегодня нашу безыдейную молодежь? О чем был «Югракон», о котором так восторгался мой коллега? Нарядились мальчики и девочки в любимые ими персонажи западных мультиков, героев Марвела и анимэ. Ну и?

И причем заметьте, чьи это продукты производства? Я не предлагаю всех одеть в рубища, но все же. В чем ценность этих персонажей? И ведь все не так безобидно, как нам кажется. Это в очередной раз приверженность и любовь наших детей к какой угодно культуре, кроме нашей собственной. Мы до сих пор пребываем в культурном пространстве эпохи 90-х, когда вся российская молодежь знала и гордилась Майклом Джорданом больше, чем его знали и гордились американские дети, у них там на первых позициях звезды бейсбола и американского футбола.

И насчет анимэ, тоже ведь непросто. Это не хентай, конечно, но практически вся детская японская анимация пронизана налетом эротизма, это вам любой психолог легко докажет. Я понимаю спорность суждений, когда именно с детьми можно начинать обсуждать «взрослые темы», тем более в эпоху интернета, но делать из этого целое мероприятие, да еще за бюджетные деньги? Это для меня еще более спорно.

И уж совсем странно, за бюджетные и очень большие деньги снимать сегодня в Сургутском районе фильмы ужасов. И я так понимаю, это тоже от желания привлечь любой ценой внимание? И неважно чем. Так вот на мой взгляд, самое главное – это как раз в чем суть и смысл того или иного. И уж тем более сегодня. И получается абсурд. Патриотизм у нас сегодня под гимн и поднятие флага, а воспитание под все, что привлекает внимание, и чем хайповей, тем лучше.

Так чего же мы с вами удивляемся очередям в аэропортах с билетами в один конец? Вполне закономерный итог вот такой странной «идеологии».