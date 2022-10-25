«Югракон» в Сургутском районе – пример качественного молодежного мероприятия

Много раз говорил о том, что Сургуту требуется культурное молодежное событие хорошего качества. Чтобы сначала стянуть местные сообщества, подключить ближайшую целевую аудиторию из условной агломерации, потом со всего округа, а там выходить на область и Урал. В качестве примера того, кто двигается в нужном направлении именно по этому треку, можно привести фестиваль «Югракон».

Это добротно сделанное мероприятие фэнтезийной и гик-направленности, с красочным и разнообразным косплеем, музыкой, встрами с некоторыми селебрити. Собственно, если в поселок Солнечный, где живет около 13 тысяч человек, на этот фестиваль приехали около тысячи человек – я бы сказал, что это успех. Если брать в процентах, то это как если бы в Сургуте собралось около 32 тысяч народу. С поправкой на то, что у нас все-таки достаточно большой город, чтобы просто заинтересовать и привести столько людей (то же «Соцветие» – около 25 тысяч, достойный результат на уровне города, но хочется видеть региональный и межрегиональный продукт). А в Солнечный, скорее всего, преимущественно приезжали гости из разных точек округа.

Еще раз подчеркну – в Сургуте точно есть много интересной и инициативной молодежи, которая может при некотором содействии и координации как минимум подать много хороших идей, как максимум – еще и их реализовать.

Так что создателям и организаторам «Югракона» – пожелание успехов в развитии проекта, он классный. Сургуту – пожелание сделать что-то новое и крутое.