Более 1000 человек посетило фестиваль «Югракон» в Сургутском районе

В поселке Солнечный (Сургутский район) прошел масштабный региональный фестиваль фантастики, комиксов и косплея «Югракон-2022». По подсчетам представителей администрации муниципалитета, его посетило более 1000 человек. В рамках мероприятия проводились встречи с российскими знаменитостями в мире гик-культуры, эксклюзивные интервью с писателями-фантастами, незабываемые мастер-классы, погружение в фантастические вселенные, зрелищное шоу, дефиле поклонников косплея и многое другое. В мероприятии приняли участие косплееры из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута и других.

Открыл фестиваль глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«То, что я увидел, меня очень радует, очень круто. То, что четыре года назад начиналось как некая авантюрная затея, становится визитной карточкой Сургутского района. Наверное, не меньше, чем бардовский фестиваль. Поэтому нужно продолжать развивать, выходить на новый уровень. Хочу поблагодарить всех участников, кто пришел в костюмах. Вы выглядите очень круто, просто фантастически. Поэтому такие мероприятия проводятся и могут быть только благодаря вам. Мне, кажется, что в эпоху интернета, в эпоху цифровизации увидеть друг друга, пообщаться – это круто. Для меня, как для человека, который мог в молодости за ночь прочитать книжку Ефремова, Булычева, Брэдбери или Азимова, это кажется очень важным и нужным. Чтобы особенно молодежь не забывала шелест бумажных страниц, читала, развивалась, становилась культурнее», – поделился Андрей Трубецкой.

Организовали мероприятие МБУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система» при поддержке администрации Сургутского района, клуб костюмированной игры «Асгард», окружной Выставочный Центр «Югорские контракты».