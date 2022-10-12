Реформа общественного транспорта в Сургуте немыслима без обновления парка автобусов

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Дмитрия Щеглова о реформе общественного транспорта в Сургуте. Приводим его мнение с редакторской правкой.

О выделенных полосах для общественного транспорта в Сургуте исписано много бумаги, и в сухом остатке остается то, что выделенных полос у нас не будет. Позвольте не согласиться с таким категоричным утверждением. Вот, смотрите: говорят, что нужно для выделенной полосы трехполосное движение в обе стороны. А при двухполосном движении выделенную полосу для автобусов выделить невозможно.

Хорошо, тогда давайте сделаем промежуточный вариант: сделаем разметку выделенной полосы хотя бы за 50-100 м до и после остановки, чтобы автобус мог хотя бы элементарно без задержек отправляться с остановок. Давайте разметим выделенные полосы на всех широких улицах, на вновь построенных. Давайте попробуем внедрить выделенные полосы на двух полосных дорогах. Но сначала надо модернизировать и актуализировать маршрутную сеть. И, главное, необходимо увеличить количество остановок на этой сети.

Нужно оптимизировать маршруты так, чтобы автобус не делал непонятные крюки, как, например, с проспекта Мира сворачиваем на Пушкина, затем кусочек едем по улице Профсоюзов, затем сворачиваем на Островского и, наконец, снова выныриваем на Мира и далее следуем по к конечному пункту в НГДУ. При этом собираем кучу светофоров и пробок на перекрестках. Таким черепашьи темпом ездят только катафалки. При ревущем дизеле в салоне и замерзших окнах зимой. Это создает такой дискомфорт, что едут на нем только от большой нужды и при наличии вагона свободного времени.

Далее вся эта возня с наличностью при расчетах, и при любой пересадке опять же надо платить и платить. Таким автобусам выделенные полосы никто не предоставит, ибо автомобильная общественность будет возмущена: «А за какие такие заслуги, грубо говоря, этим авторазвалинам выделили отдельную полосу?» Выделили в ущерб 90 процентам жителей, которые этим транспортом не пользуются вообще, они не знают, что он есть, они не умеют и не хотят им пользоваться. Они не знают и не хотят знать его маршрутную сеть. Они не знают, каким автобусом нужно ехать и сколько надо еще идти пешком до места. Они поэтому и не заморачиваются общественным транспортом.

Поэтому все эти валидаторы и изменения маршрутной сети без обновления парка автобусов не стоят и ломаного гроша в базарный день для привлечения этой публики на автобусы. Автобус должен быть современным и комфортабельным внутри. А то, что мы имеем сегодня это говно, это вчерашний день. Со старым парком автобусов, их количеством качество работы общественного транспорта в городе не улучшишь, народ на автобусы такие не пересадишь и, как следствие, выделенные полосы для них не построишь или не прижмешь частников на одну полосу. Просто народ не поймет этой новации.

Так что, не крути, то все эти меры администрации города по реформе городского общественного транспорта выглядят не только половинчатыми, но также несовременными. Эти реформы схожи со сносом балков и аварийного жилья. Но если на месте балков и ветхого жилья возникают современные комфортабельные жилые кварталы, то на транспорте эти новации выглядят как капитально отремонтированные «деревяшки» из 70-х годов. И в них современную публику не загонишь, даже если их оборудовать современными понтами.