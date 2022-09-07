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​Заход — по Ленину

Как будут строить новую мечеть в Сургуте

​Заход — по Ленину
Фото из архива автора

На строительство новой мечети в Сургуте площадью четыре тысячи квадратных метров планируют выделить всего 500 миллионов рублей.

Еще раз: четыре тысячи квадратов — за 500 миллионов.

Ха!

Заход понятен, чисто по Ленину: главное — ввязаться в драку, а там посмотрим!

«Посмотрим» — это будет так: бесконечное и очень настойчивое (настойчивое настолько, что не предполагает ни малейший отказ) выпрашивание денег у мэра, губернатора, Богданова «на окончание». Потом «на ввод в эксплуатацию». Потом «на оборудование».

К вопросу о том, как прирастает и как расходуется налоговая база.

Параллельно ищем деньги на новые школы и детские дошкольные учреждения. Которых катастрофически не хватает.

Дело, конечно, даже не в мечети. Стремительно меняющееся население Сургута имеет право на отправление своих нужд, религиозных в том числе.

Но если считать по штукам — сколько всего потрачено консолидированных денег города, региона, спонсоров (коими являются в основном градообразующие предприятия) на культовые сооружения, и сколько — на учреждения культуры, спорта и досуга, то…

А вот то и то!


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Сегодня в 14:38, просмотров: 194, комментариев: 0
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