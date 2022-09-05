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​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей

Мечеть в три раза больше действующей построят в Сургуте

​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей
pixabay.com

В Сургуте планируют построить большую мечеть. По площади она в три раза превзойдет действующую. Затраты на строительство оцениваются в полмиллиарда рублей. Начать строительство планируется весной следующего года, сообщил председатель Духовного управления мусульман Югры, первый заместитель Верховного муфтия России, муфтий Тагир хазрат Саматов.

«Администрация Сургута выделила нам хорошую землю, в Восточном районе города. Там можно будет оборудовать большую стоянку для автомобилей. На сегодняшний день мы на участке построили молельный дом, который вмещает около 300 человек. Добротное здание получилось. Прихожане туда ходят, проходят пятничные намазы, действует воскресная школа», – рассказал муфтий «Вестнику Сургутского района».

Площадь новой мечети составит 4 тыс. «квадратов», вместимость – 1,5 тысячи человек. В комплексе расположится трехэтажное медресе, административное здание, ритуальное помещение и другие объекты.

«Мы уже начали прокладывать инженерные сети, подводим электричество. Как только получим разрешение властей, начнем сбор средств. Как показывает опыт: главное поднять фундамент, потом и прихожане будут помогать. Сургутяне, наши соотечественники – очень милосердные», – добавил Тагир хазрат Саматов.

Сейчас в Сургуте есть мечеть на проспекте Набережный, она очень востребована.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 272, комментариев: 0
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