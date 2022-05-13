16+
Логотип Сиапресс
USD  65,7916   EUR  68,7835  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Общепит никто особо и не трогает. А проверяют его правильно – вдруг отравит или пожар устроит?

Ответ на свежий выпуск «О чем говорят» про поддержку бизнеса

​Общепит никто особо и не трогает. А проверяют его правильно – вдруг отравит или пожар устроит?
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов в социальных сетях прокомментировал свежий выпуск «О чем говорят», посвященный поддержке общепита и бизнеса, а также нюансов в подорожании коммунальных услуг. Публикуем его комментарий с редакторской правкой.

В патентной системе и так все просто – заплатил тысяч 10, и все, работай. Остальное – зарплатные налоги. Так что не сильно «давят» общепит. Теперь про проверки – странно слышать от представителей СМИ об этом. Какие проверки проходят у общепита? Роспотребнадзор – чтобы народ не отравили, и пожарный надзор – чтобы не было беды. Если что случится – вы же первые начнете писать, мол, «куда власть смотрела, людей травят!» Все по классической схеме.

Ответственность должна быть! Мало ли чем накормят? Конечно, можно заменить страховкой миллионов на пять. Застраховать ответственность бизнеса, и, если что случится – то страховая выплатит, а потом «разденет» предпринимателя.

Теперь про услуги ЖКХ. Вы, может, не знали, но управляющие компании почти не платят налогов, кроме зарплатных. Их услуги облагаются малым количеством налогов. А вот те, кто производит ресурс – электричество, тепло, водоснабжение – они платят. Но там надо смотреть структуру тарифа – ой, сколько там всего намешано. И ФАС ничего не делает от слова «совсем».

Что может сделать государство – заставить понизить стоимость электроэнергии. Она и есть главная составляющая всех тарифов. Понизить и для предприятий, и для населения – тогда и отопление дешевле станет, и бензин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:18, просмотров: 87, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянка получила премию Фонда Осаму Шимомура 1266
  2. В Сургуте постараются искоренить нелегальные парковки заборами 882
  3. ​Югорчанина осудят за угрозу убийством бывшей супруге 708
  4. В домах сургутян с завтрашнего дня станет холоднее 707
  5. Фильм сургутского режиссера покажут в 90 кинотеатрах страны 670
  6. Власти ХМАО назвали источник задымления в округе 625
  7. ​Один вмененный налог и никаких проверок – и малый бизнес выживет 581
  8. Utair увеличил число рейсов из Сургута в Новосибирск 544
  9. Почти 260 тысяч жилых «квадратов» ввели в строй в Югре с начала года 503
  10. Вартовчан приглашают с пользой провести время на берегах водоемов 487
  1. Имя им — легион 7606
  2. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 2546
  3. Планета клещей 2512
  4. Самолет из Сургута при посадке в Уфе задел хвостом полосу 2293
  5. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 2167
  6. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 2003
  7. ​250-летний кедр из Югры поборется за звание главного дерева России 1935
  8. Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере 1832
  9. ​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска 1731
  10. ​Сбил с мотоцикла и «прокатил» на капоте: в Сургуте произошло ДТП 1691
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7816
  2. Имя им — легион 7606
  3. Дедушка Атанас 7106
  4. ​Вечная пилюля 4748
  5. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4546
  6. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4469
  7. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4396
  8. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4196
  9. ​Ледоход в Сургуте начался 3895
  10. ​Остановить вечный двигатель 3776

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика