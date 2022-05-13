Ответ на свежий выпуск «О чем говорят» про поддержку бизнеса

Постоянный читатель siapress.ru Альберт Леонов в социальных сетях прокомментировал свежий выпуск «О чем говорят», посвященный поддержке общепита и бизнеса, а также нюансов в подорожании коммунальных услуг. Публикуем его комментарий с редакторской правкой.

В патентной системе и так все просто – заплатил тысяч 10, и все, работай. Остальное – зарплатные налоги. Так что не сильно «давят» общепит. Теперь про проверки – странно слышать от представителей СМИ об этом. Какие проверки проходят у общепита? Роспотребнадзор – чтобы народ не отравили, и пожарный надзор – чтобы не было беды. Если что случится – вы же первые начнете писать, мол, «куда власть смотрела, людей травят!» Все по классической схеме.

Ответственность должна быть! Мало ли чем накормят? Конечно, можно заменить страховкой миллионов на пять. Застраховать ответственность бизнеса, и, если что случится – то страховая выплатит, а потом «разденет» предпринимателя.

Теперь про услуги ЖКХ. Вы, может, не знали, но управляющие компании почти не платят налогов, кроме зарплатных. Их услуги облагаются малым количеством налогов. А вот те, кто производит ресурс – электричество, тепло, водоснабжение – они платят. Но там надо смотреть структуру тарифа – ой, сколько там всего намешано. И ФАС ничего не делает от слова «совсем».

Что может сделать государство – заставить понизить стоимость электроэнергии. Она и есть главная составляющая всех тарифов. Понизить и для предприятий, и для населения – тогда и отопление дешевле станет, и бензин.