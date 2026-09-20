Разбираем 10 ошибок, которые северным дачникам лучше не повторять осенью

В Сургуте становится прохладнее, а значит, дачный сезон постепенно подходит к концу. Но закрывать участок на зиму тоже нужно правильно: ученая Пермского Политеха Мария Комбарова назвала десять распространенных ошибок, которые могут навредить растениям и почве.

Ошибка № 1. Оставлять гнилые плоды на участке

Испорченные яблоки, груши и другие плоды могут стать местом зимовки вредителей и источником заболеваний. Их советуют убрать с грядок и из-под деревьев – сжечь или закопать в глубокой яме вдали от огорода.

Ошибка № 2. Не перекапывать почву

Осенняя обработка помогает разрыхлить землю, сохранить влагу и вынести на поверхность личинки, куколки и яйца вредителей. При этом способ зависит от типа почвы.

«Легкие, бедные гумусом почвы, например, дерново-подзолистые на песке, где плодородный слой всего 5-6 см, глубоко перекапывать нельзя: это только разрушит и без того скудный покров. Их лишь слегка рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода. А вот тяжелую глинистую почву или хороший чернозем перекапывать на штык лопаты можно и нужно. Так разрушаются плотные комья, земля и корни дышат, равномерно распределяются питательные вещества», – пояснила Мария Комбарова.

Ошибка № 3. Вносить азотные удобрения

Осенью азот может спровоцировать рост новых побегов. До морозов они не успеют окрепнуть и могут погибнуть. Для этого времени эксперт рекомендует фосфорные и калийные удобрения, а также органику. Например, солому, траву, компост, сапропель, золу, а также промышленные структураторы.

Отдельно стоит упомянуть хвою: она отлично действует как органическая подкормка и разрыхлитель. Однако она закисляет почву и потому подходит не всем растениям. Ее любят гортензии, голубика, клематисы, туи.

Ошибка № 4. Забывать про осенний полив

Перед зимой деревья и кустарники нуждаются во влаге. Проводить влагозарядный полив советуют после листопада, когда температура держится примерно на уровне +5…+8 градусов и до серьезных морозов остается около трех недель.

Ошибка № 5. Не сеять сидераты

Фацелия, горчица, рапс, рожь и овес помогают сохранить структуру почвы и обогатить ее. Для осеннего посева подходят примерно 30 дней до перекопки – обычно это сентябрь.

Сидераты – это растения, выращиваемые для улучшения почвы, а не для получения урожая. После скашивания их запахивают в землю, где они, разлагаясь, обогащают ее полезными микроэлементами.

Ошибка № 6. Сжигать опавшую листву

Листья можно использовать с пользой – отправить в компост или закопать в грядки и клумбы. Кроме того, при нарушении правил пожарной безопасности за сжигание листвы на участке может грозить штраф.

Ошибка № 7. Не белить деревья

Побелка нужна не только для борьбы с вредителями. Она защищает кору от солнечных ожогов и перепадов температуры в конце зимы и начале весны. Оптимальное время для процедуры – сухая погода в конце сентября или октябре, до устойчивых морозов.

Ошибка № 8. Откладывать обработку сада до весны

Осенняя обработка помогает избавиться от источников инфекций и вредителей, которые могут пережить зиму на деревьях. Проводить ее рекомендуют после полного опадания листвы. Также стоит заранее защитить стволы от грызунов.

Ошибка № 9. Слишком сильно обрезать кустарники

Перед зимой лучше ограничиться санитарной обрезкой: убрать сухие, больные и поврежденные ветви. Формирующую обрезку стоит перенести на весну. Исключение – малина: у нее осенью удаляют отплодоносившие двухлетние побеги.

Ошибка № 10. Слишком рано укрывать многолетники

Спешить утеплять растения не стоит: под укрытием в теплую и влажную погоду они могут выпреть или загнить. Эксперт советует дождаться устойчивых минусовых температур и небольшого промерзания верхнего слоя почвы – обычно это конец октября – начало ноября.