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​Сахарный диабет: кому грозит, как проявляется и можно ли его предотвратить // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираемся, сколько жителей Югры болеют сахарным диабетом и как его обнаружить

​Сахарный диабет: кому грозит, как проявляется и можно ли его предотвратить // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: СИА-ПРЕСС, сгенерировано нейросетью

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В Югре десятки тысяч человек живут с этим заболеванием, а врачи продолжают выявлять новые случаи как у взрослых, так и у детей. Разбираемся, насколько распространено заболевание в округе, кто находится в группе риска, на какие признаки стоит обратить внимание и как вовремя проверить свое здоровье.

Сколько жителей Югры болеют диабетом

По данным на начало 2024 года, в Югре были зарегистрированы 66 261 пациент с сахарным диабетом. Из них 3 184 человека имели диабет первого типа, еще 63 077 – второго. Новые случаи заболевания продолжают выявлять во время профилактических обследований. Согласно документам правительства Югры, в 2025 году при диспансеризации сахарный диабет впервые обнаружили у 2 136 жителей округа. Все они были взяты под диспансерное наблюдение.

В Сургуте ситуация также вызывает обеспокоенность врачей. Только за первое полугодие 2026 года в городской поликлинике № 2 диабет впервые диагностировали у 64 пациентов. Всего за шесть месяцев диспансеризацию в учреждении прошли почти 18 тысяч человек, сообщает региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Особенно тревожные данные поступают из детских медицинских учреждений. С начала 2026 года в Сургутский центр охраны материнства и детства поступили 35 детей с впервые выявленным диабетом первого типа. За аналогичный период прошлого года таких пациентов было 20. Число детей, поступивших с декомпенсацией заболевания, увеличилось с 27 до 49.

О росте заболеваемости среди взрослых ранее рассказывала заведующая окружным эндокринологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Лидия Евлоева. По ее наблюдениям, число пациентов с диабетом в городе заметно увеличивается из года в год.

При этом за общим названием «сахарный диабет» скрываются заболевания с разными причинами и особенностями. Одни формы могут развиваться еще в детстве, другие чаще встречаются у взрослых, а некоторые возникают во время беременности. Чем отличаются эти формы заболевания и почему они возникают – разбираемся дальше.

Виды диабета и почему они возникают

Сахарный диабет развивается, когда организм не может нормально регулировать уровень глюкозы в крови. Важную роль здесь играет инсулин – гормон поджелудочной железы, который помогает клеткам получать глюкозу и использовать ее для выработки энергии. Как объясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, причины развития заболевания могут быть разными.

Сахарный диабет первого типа

Возникает, когда иммунная система по ошибке разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате организм перестает получать необходимое количество гормона, а уровень сахара в крови повышается. Диабет первого типа не обязательно появляется в детстве — он может развиться в любом возрасте. Точные причины заболевания пока неизвестны, но ученые связывают его возникновение с сочетанием наследственной предрасположенности и внешних факторов.

Симптомы диабета первого типа обычно появляются быстро. Человек испытывает сильную жажду, часто ходит в туалет, постоянно хочет есть, но при этом теряет вес. Возможны слабость, сонливость и ухудшение зрения. Полностью вылечить диабет первого типа сегодня нельзя. Пациентам необходимо постоянно получать инсулин с помощью инъекций или специальной помпы и контролировать уровень глюкозы.

Сахарный диабет второго типа

Развивается иначе. Поджелудочная железа продолжает вырабатывать инсулин, но клетки организма хуже на него реагируют. Из-за этого глюкоза накапливается в крови. По словам Валерия Литвинова, риск развития заболевания повышают лишний вес, недостаточная физическая активность, наследственность, возраст и курение. При этом диабет второго типа может долго протекать без заметных симптомов. Позднее могут появиться жажда, частое мочеиспускание, постоянная усталость, ухудшение зрения и медленное заживление ран.

В отличие от первого типа, его развитие во многих случаях можно предотвратить или отсрочить. Снижение лишнего веса, регулярная физическая активность и изменение питания помогают уменьшить риски. При установленном диагнозе врач может назначить лекарства, а некоторым пациентам требуется инсулин. В отдельных случаях удается добиться ремиссии заболевания.

MODY-диабет

Редкая наследственная форма сахарного диабета, связанная с изменениями определенных генов. Обычно проявляется в молодом возрасте, нередко до 25 лет. Заболевание может протекать почти незаметно, поэтому его иногда ошибочно принимают за диабет первого или второго типа. Лечение зависит от конкретной генетической формы: одним пациентам достаточно наблюдения, другим необходимы лекарства.

Гестационный диабет

Возникает во время беременности, когда из-за гормональных изменений организм женщины хуже реагирует на инсулин. Чаще всего развивается во второй половине беременности и может протекать без заметных симптомов.

Повышенный уровень сахара опасен как для будущей матери, так и для ребенка. Он может привести к чрезмерному росту плода и осложнениям при родах. Обычно после рождения ребенка показатели глюкозы нормализуются, однако у женщины сохраняется повышенный риск развития диабета второго типа в будущем.

Вторичный сахарный диабет

Может развиться на фоне других заболеваний или приема некоторых лекарств. Среди возможных причин – панкреатит, повреждения поджелудочной железы, эндокринные нарушения и длительный прием отдельных гормональных препаратов. Возможность нормализации уровня сахара зависит от причины: если ее удается устранить, состояние пациента может улучшиться. В других случаях требуется длительное лечение.

Несахарный диабет

Несмотря на похожее название, это заболевание не относится к сахарному диабету. Оно связано не с повышением уровня глюкозы, а с нарушением водного баланса организма. Причиной становится недостаток гормона вазопрессина или нарушение реакции почек на него. Из-за этого организм теряет слишком много жидкости. Главные симптомы – постоянная сильная жажда и частое обильное мочеиспускание, в том числе ночью. Без лечения заболевание может привести к серьезному обезвоживанию.

Как распознать диабет

Основные признаки, на которые стоит обратить внимание, – постоянная жажда, частое мочеиспускание, сильная усталость, необъяснимая потеря веса, ухудшение зрения и медленное заживление ран. Некоторые симптомы требуют немедленной медицинской помощи. Рвота, боли в животе, запах ацетона изо рта, глубокое учащенное дыхание и нарушение сознания могут указывать на диабетический кетоацидоз – опасное осложнение, которое без своевременного лечения способно привести к коме.

Как проверить уровень сахара в крови

Поскольку сахарный диабет второго типа может долго протекать без заметных симптомов, выявить заболевание помогают профилактические обследования. Для этого используют анализ крови на глюкозу, а при необходимости – исследование уровня гликированного гемоглобина, которое показывает средний уровень сахара в крови за последние два-три месяца.

Проверить уровень глюкозы можно бесплатно в рамках диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления. Особенно важно регулярно проходить обследования людям с лишним весом, малоподвижным образом жизни и наследственной предрасположенностью к диабету.

Если появились характерные симптомы или анализы показали отклонения, необходимо обратиться к терапевту. При необходимости врач назначит дополнительные исследования и направит к эндокринологу.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 120, комментариев: 0
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