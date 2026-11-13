Тюменские муниципалитеты могут получить дополнительно 200 млн рублей от патентов

В Тюменской области планируют повысить потенциально возможный годовой доход, используемый для расчета патента индивидуальных предпринимателей. Для 79 видов деятельности этот показатель предлагают увеличить вдвое, при этом налоговая ставка останется прежней — 6%. Поправки 12 ноября рассмотрел комитет Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов пояснил, что потенциальный доход по большинству видов деятельности не менялся с 2012 года, когда в регионе приняли закон о патентной системе. За период с 2012 по 2023 год потребительские цены увеличились почти вдвое, а объем бытовых услуг — более чем в два раза. Пересмотр показателей должен сократить разницу между налоговой нагрузкой предпринимателей, применяющих патент, и бизнесменов, работающих по упрощенной системе.

Для некоторых видов деятельности расчетный доход предлагают оставить без изменений — в тех случаях, когда он уже относится к наиболее высоким в Уральском федеральном округе. Для грузовых перевозок показатель хотят установить на уровне пассажирских. На итоговую стоимость патента влияет и территория работы: в Тюмени применяется коэффициент 1, а в сельской местности — 0,5.

Во время обсуждения депутаты спросили, не приведет ли повышение стоимости патентов к закрытию предприятий. Михаил Таранов ответил, что предприниматели вправе выбрать другой налоговый режим. Кроме того, индивидуальный предприниматель без наемных работников может уменьшить начисленный налог на сумму страховых взносов. В отдельных случаях такой вычет полностью покрывает стоимость патента.

По оценке областного департамента финансов, изменения принесут бюджетам муниципалитетов около 200 млн рублей дополнительных доходов в 2027 году.