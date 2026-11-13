Почти тысяча жителей Югры предложили главную тему 2027 года

Почти тысяча жителей Югры предложили свои варианты главной темы 2027 года. Среди наиболее обсуждаемых направлений — Год здоровья, Год русского языка, Год культуры, Год экологии, Год цифровой географии и Год туризма, сообщает СургутИнформ-ТВ.

Общественное обсуждение началось 5 ноября на портале «Открытый регион — Югра». Активность участников заметно росла по мере приближения к завершению первого этапа: в первые дни югорчане оставили около 50 идей, к 12 ноября их число превысило 700, а затем приблизилось к тысяче.

В числе предложений также появились Год детства, Год театра и кино, Год студента и молодого специалиста, Год наставничества и преемственности поколений, Год здорового поколения и массового спорта, Год технологического развития и молодых ученых, Год географии и северного туризма, Год заботы о природе.

Предложить собственную тему и прокомментировать идеи других участников можно до 15 ноября. После этого организаторы определят три наиболее популярных варианта. Финальное голосование пройдет с 16 по 30 ноября, поэтому жители городов и поселений округа смогут непосредственно повлиять на региональную повестку следующего года.

Губернатор Югры Руслан Кухарук ранее подчеркнул, что выбранная тема должна быть подкреплена конкретными решениями, проектами и мероприятиями. В качестве примера он привел Год молодой семьи, которым в регионе объявлен 2026-й.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что тематический год в Югре выбирают сами жители. В 2023 году регион посвятил основную повестку взаимопомощи, в 2024-м — народному сплочению, в 2025-м — историческому наследию, а в 2026-м — поддержке молодых семей.