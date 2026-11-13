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Двое югорчан получили сроки за угрозы представителям «Русской общины»

Двое жителей Пыть-Яха получили реальные сроки за нападение на представителей «Русской общины»

Двое югорчан получили сроки за угрозы представителям «Русской общины»
Фото сгенерировано ИИ

Пыть-Яхский городской суд назначил реальные сроки двум участникам конфликта с представителями «Русской общины». Арслан Акавов и Батырмурза Магомедов получили по девять месяцев и 20 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Инцидент произошел в августе 2025 года. По материалам дела, группа мужчин окружила общественников, угрожала им физической расправой и требовала публично извиниться за опубликованную в интернете видеозапись. Во время конфликта у одного из участников силой забрали мобильный телефон. Другого мужчину удерживали, мешая ему действовать. Пыть-Яхский городской суд признал Акавова и Магомедова виновными в хулиганстве и самоуправстве.

Ранее обвинение связывало конфликт с видеозаписью, которую представитель общественного объединения сделал возле детской площадки. После публикации ролика мужчины потребовали удалить запись и принести извинения. Расследование началось после того, как ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее siapress.ru рассказывал о другом уголовном деле в отношении двух жителей Пыть-Яха. Мужчин обвиняли в нападении на знакомого, угрозах убийством и угоне его автомобиля для поездки в Нефтеюганск.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 171, комментариев: 0
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