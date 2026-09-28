Мордовский театр впервые представил сургутскому зрителю свою постановку по пьесе Григория Горина

«Все смеются и плачут» − так можно описать спектакль «Поминальная молитва», который Государственный русский драматический театр Республики Мордовия привез в Сургут в рамках «Больших гастролей». В постановке по пьесе Григория Горина семейные разговоры, шутки, песни и танцы постоянно соседствуют с трагическими событиями.

На сцене Сургутской филармонии − деревушка Анатовка, где бок о бок соседствуют разные народы. Здесь молочник Тевье пытается устроить жизнь своей большой семьи и пяти дочерей. Каждая из них выбирает собственный путь: одна отказывается от выгодной партии ради любви, другая выходит замуж за русского, третья уходит за революционером. Для религиозного Тевье это становится настоящим испытанием − ему приходится принимать решения детей, которые совсем не совпадают с тем, как он представлял будущее своей семьи.

А за пределами дома становится не менее тревожно. В Анатовке нарастают антисемитские настроения, и привычный уклад постепенно дает трещину. Перед Тевье и его семьей встает уже не только вопрос о будущем дочерей, но и о том, смогут ли они дальше оставаться в родном месте.

При этом спектакль не оставляет чувства безысходности. Исполнитель главной роли, народный артист Республики Мордовия Николай Большаков считает именно это одной из главных особенностей постановки:

«У нас смех соседствует с трагедией. Вот буквально только что просмеялись, тут же идут слезы и переходящие опять в хохот. Потому что у Горина так и написано. А что нам остается в этой жизни? Что? Только смеяться».

Тевье в исполнении Большакова получился одновременно смешным и очень трогательным. Он шутит над собственной жизнью, спорит с Богом, возмущается поступками дочерей. За этими разговорами раскрывается его привязанность к семье, верность традициям и собственным убеждениям.

К тому же, через взаимоотношения Тевье со своими детьми спектакль говорит о довольно простых, но важных вещах − родительской любви, принятии и способности отпустить близкого человека. Сам Николай Большаков считает, что пьеса вообще не столько о конкретном народе или историческом периоде, сколько об общечеловеческих ценностях.

«Одним словом, это спектакль в большей степени о любви, о вере, о надежде. И ни в коем случае не о безысходности», − отмечает Большаков.

Отдельно хочется отметить сцену прощания Голды − жены Тевье и матери пяти дочерей, − которую играет заслуженная артистка Республики Мордовия Оксана Сизова. Это одна из самых эмоциональных сцен спектакля. Здесь на первый план выходит не история народа и не большие исторические события, а материнская любовь. Голда помогает дочери пережить рождение ребенка и вспоминает вместе с ней дом, речку, детство. Сцена получилась пронзительной − в зале в этот момент уже было не до смеха.

«Ну, давай, девочка моя, соберись! Это не страшно! Я пять раз такую штуку проделывала, и ничего… Сожмись, сожмись! Стисни зубы! Так Бог повелел – в муках рождаться!..»

Отдельным персонажем спектакля можно назвать и дом Тевье − старое деревянное здание, которое остается на сцене практически на протяжении всего действия. В нем чувствуется история нескольких поколений, привычный уклад и ощущение защищенности. И здесь же зритель видит, как привычный мир постепенно меняется: свадьба заканчивается погромом, смерть соседствует с рождением, а в финале заколачиваются окна − словно с надеждой, что семья еще когда-нибудь вернется сюда.

Но постановка не пытается дать простой ответ на вопрос, как пережить такие перемены. Она скорее показывает сам процесс: человек злится, спорит, ошибается, принимает решения, замолкает и снова пытается жить.

Поэтому история Анатовки так близка сегодняшнему зрителю. Не нужно знать все подробности той эпохи, чтобы увидеть в героях знакомые ситуации: разногласия родителей и детей, необходимость принимать чужой выбор, попытку сохранить свои убеждения, когда обстоятельства меняются.

В спектакле действительно есть и смех, и слезы, и трагедия, и надежда. «Все смеются и плачут» − эта фраза точно передает и настроение постановки, и ее главный посыл: жизнь не прекращается даже тогда, когда приходится прощаться с тем, что казалось неизменным.

«Поминальная молитва» стала одной из трех постановок, которые Мордовский театр привез в Сургут. В рамках гастролей зрителям также показали драму «Весы» по пьесе Евгения Гришковца и спектакль «День числа Пи» − две истории из 7 «Б» с рок-ансамблем. Для Государственного русского драматического театра Республики Мордовия это первый приезд в Югру. Сам театр в этом году открыл уже 94-й творческий сезон.

Директор Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева отметила, что обменные гастроли дают возможность зрителям увидеть театры из других регионов, а самим артистам − получить обратную связь от новой аудитории.

«Мы каждый раз имеем возможность посмотреть театры из других регионов. И мы так расширяем своё видение, какой театр в России сейчас», − отметила Светлана Астраханцева.

«Большие гастроли» Государственного русского драматического театра Республики Мордовия в Сургуте организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.