В Отделении СФР по Югре рассказали, как узнать и получить остаток маткапитала

За два года единовременную выплату остатка материнского капитала в Югре получили 807 семей. Речь идет о случаях, когда после распоряжения средствами сертификата у семьи остается не более 10 тысяч рублей. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Получить оставшуюся сумму можно независимо от возраста ребенка, доходов и имущества семьи. Деньги перечисляют одной выплатой, и использовать их можно на любые цели. Главное условие − все остальные операции по распоряжению средствами маткапитала должны быть завершены.

Кто может получить выплату, как узнать остаток на сертификате и куда подать заявление − собрали в карточках.

В СФР отдельно напоминают: обналичивание материнского капитала и его нецелевое использование преследуются по закону.

По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).