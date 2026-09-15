Семь поединков по летхвею в Сургуте посвятили памяти погибших участников СВО

На ринге – двое бойцов. На руках вместо привычных боксерских перчаток лишь бинты и тейпы. Бить можно не только кулаками, но и локтями, коленями и даже головой. В нескольких метрах от ринга – совсем другая атмосфера: портреты погибших бойцов, фотографии, военная амуниция, каски, бронежилеты, аптечки и другие экспонаты. Здесь же ветераны и семьи участников СВО. Обе части объединил второй Всероссийский турнир по бирманскому боксу, прошедший в сургутской «Премьер-Арене» и посвященный памяти погибших на СВО солдатах.

Семь боев и никаких перчаток

Всего на ринг вышли 14 профессиональных спортсменов – семь представителей Югры и семь бойцов из других регионов России ‒ Москвы, Кургана, Ржева, Каменска-Уральского, Омска и Дагестана.

Но даже человеку, который привык смотреть классический бокс, происходящее на ринге могло показаться непривычным. Бирманский бокс, или летхвей, отличается довольно жесткими правилами. У спортсменов практически нет привычной защиты: вместо перчаток – марлевые бинты, закрепленные тейпом. Разрешены удары руками, ногами, локтями, коленями и головой, а также броски из стойки.

Нет здесь и привычного подсчета очков. Главный судья соревнований Виктор Севостьянов объяснил: победить можно явным преимуществом – например, если соперник после нокаута не способен продолжить встречу. Если оба бойца проходят все три раунда, фиксируется ничья. За запрещенные действия – удары в пах или затылок, а также уклонение от боя – предусмотрены предупреждения вплоть до дисквалификации.

Спорт как память

Организаторы сразу подчеркнули: этот турнир – не только про спорт и победы. Президент Федерации бирманского бокса Югры, ветеран СВО Сергей Салахов объяснил смысл соревнований памятью о своих товарищах: «У нашего турнира есть особый смысл. Мы отдаем дань уважения нашим братьям по оружию и храним память о них, ведь они отдали самое ценное – свою жизнь». Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин сформулировал эту мысль иначе: «Воин погибает дважды: один раз на поле сражения, второй раз, когда о нем забывают».

Эту же тему продолжала выставка, развернувшаяся в нескольких метрах от ринга. В «Премьер-Арене» представили фотопроекты «Они сражались за Родину» и «Поколение защитников», портреты погибших участников СВО из Сургута, а также личные вещи и экспонаты из музеев Нефтеюганска и Когалыма.

На столах – каски и бронежилеты, элементы экипировки и медицинские принадлежности. Рядом – стенды с фотографиями и историями бойцов. Кроме того, посетители могли не только рассматривать экспонаты и фотографии, но и поговорить с ветеранами.

И сам спортивный результат в этот день оказался не главным. Общего абсолютного победителя турнира не определяли: спортсмены боролись за победу в своих поединках, но организаторы подчеркивали, что соревнования проводят не ради титулов и наград.

Турнир в Сургуте прошел во второй раз и теперь станет ежегодным. Следующие соревнования организаторы планируют провести в 2027 году.