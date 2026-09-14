В Белоярском благоустроена набережная «Колыбель города» — а как Сургут?

В Белоярском открыли набережную речного вокзала «Колыбель города» — новое общественное пространство площадью 5,2 гектара на берегу реки Казым. Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В церемонии открытия принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук.

Новая набережная стала одним из наиболее масштабных проектов благоустройства, реализованных в округе в 2026 году. Однако это не отдельный объект, а часть большой программы, благодаря которой в городах и поселениях Югры обновляются парки, скверы, набережные, пешеходные маршруты, детские и спортивные площадки.

Как работает программа комфортной городской среды

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» сегодня входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его основная задача — создавать в населенных пунктах удобные и востребованные общественные пространства. При этом значительную часть объектов выбирают сами жители во время всероссийского онлайн-голосования.

Горожанам предлагают несколько территорий и проектов, после чего пространства, получившие наибольшую поддержку, включаются в планы благоустройства. Таким образом жители могут влиять не только на выбор конкретного парка или сквера, но и на очередность проведения работ.

В Югре действие программы охватывает практически все муниципалитеты. Только в 2025 году в округе благоустроили более 70 общественных территорий общей площадью около 70 гектаров. На эти цели направили свыше двух миллиардов рублей. Пятнадцать пространств были выбраны непосредственно жителями во время онлайн-голосования, в котором приняли участие более 146 тысяч югорчан. В 2026 году в регионе планируется преобразить еще 73 общественные территории, сообщает РИЦ «Югра».

Отдельным направлением стал Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Он позволяет небольшим городам получить федеральное финансирование на масштабные и архитектурно сложные объекты. В число победителей десятого конкурса от Югры вошли проекты площади «Юбилейная» в Нефтеюганске, этнодеревни «Сердце Севера» в Когалыме, центральной площади Лангепаса, бульвара «Юность» в Покачах и набережной «Колыбель города» в Белоярском.

«Колыбель города»: новое пространство на берегу Казыма

Набережную речного вокзала открыли в день рождения Белоярского района. В церемонии приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, глава района Сергей Маненков, заместитель губернатора Азат Ислаев, председатель районной думы Андрей Берестов и руководитель подрядной организации Петр Малаев.

Название пространства связано с историей Белоярского. Именно на берег реки Казым в 1969 году прибыла первая группа из семи человек. Они должны были организовать пункт разгрузки барж и создать базу для строительства газопровода Надым — Пунга. Вокруг этого узла постепенно возникла инфраструктура поселка, который впоследствии вырос в город и стал административным центром района.

«Уверен, объект станет новой визитной карточкой муниципалитета. Название глубоко символично: здесь, у реки Казым, зарождалась история большого трудового подвига. Каждая деталь — это рассказ о Севере, о нефтегазовой отрасли, о людях, которые приехали строить и остались здесь жить, сделав Югру своим домом», — отметил Руслан Кухарук.

Проект набережной победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил 76,5 млн рублей федеральной поддержки. Общая площадь благоустройства составила 52 тысячи квадратных метров.

Территорию разделили на три основные зоны: экологическую, пляжную и зону речного вокзала. Вдоль берега Казыма появился променад, а через лесной массив проложили экологический маршрут «Беличья тропа». Он соединяет набережную со стадионом школы № 4.

Одним из главных визуальных элементов стала зеркальная скульптура «Священный Лось» высотой 8,8 метра. Ее изготовили из нержавеющей стали: композиция состоит более чем из тысячи деталей и весит около 500 килограммов. Кроме нее, на набережной установлены памятник первопроходцам, светильники «Маяк», «Трубы» и «Палатка», а также выставочная зона «Манометр». Все элементы объединены темой освоения Севера и становления нефтегазовой отрасли.

Всего на объекте разместили 138 малых архитектурных форм и 179 опор освещения. Площадь тротуаров, проездов и площадок составила почти 9,8 тысячи квадратных метров, озеленения — около 4,8 тысячи квадратных метров. Работы по муниципальному контракту выполнило ООО «Управление производственно-технической комплектации».

Какие пространства преобразились в Сургуте

В Сургуте программа комфортной городской среды в последние годы сосредоточена на нескольких крупных зеленых территориях. Одна из них — парковая зона в микрорайоне 20А, известная горожанам как сквер за зданием ГАИ. Пространство создавали поэтапно: здесь появились пешеходные дорожки, освещение, места отдыха, сцена и спортивная инфраструктура. Завершающим этапом в 2025 году стало устройство детских и спортивных площадок. Сам проект неоднократно получал поддержку сургутян во время голосования по ФКГС.

Еще один поэтапно благоустроенный объект расположен в восьмом микрорайоне, в районе улицы Республики, 75. В 2022 году там установили спортивную площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Затем появились дорожки, освещение и малые архитектурные формы. На завершающем этапе в 2025 году территорию дополнили детским игровым комплексом, памп-треком, площадкой для выгула собак и новыми зонами отдыха. Общая площадь различных покрытий в парке превышает 6,8 тысячи квадратных метров.

Самым заметным участником программы остается экопарк «За Саймой». В 2024 и 2025 годах здесь реконструировали основные магистральные дорожки: старое покрытие заменяли тротуарной плиткой, обустраивали освещение и пешеходные связи между разными частями парка. В 2025 году работы затронули маршрут от набережной Ивана Кайдалова до улицы Университетской.

Проекты предусматривают создание единой прогулочной набережной и непрерывной дорожно-тропиночной сети, установку освещения, скамеек, урн и других элементов благоустройства. После завершения этих этапов основные пешеходные маршруты вокруг Саймы должны быть соединены в общую систему. Все четыре территории выбрали сургутяне во время голосования, уточняет администрация города.

Таким образом, в Сургуте программа развивается преимущественно не через создание небольших разрозненных площадок, а через последовательное благоустройство крупных парков. Каждый новый этап дополняет уже выполненные работы: в микрорайонах формируются полноценные места отдыха, а вокруг Саймы постепенно возникает единый пешеходный каркас.