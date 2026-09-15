Югра заняла третье место в России по низкому уровню безработицы

Югра заняла третье место среди регионов России по уровню безработицы во втором квартале 2026 года. Показатель в регионе составил 1%, следует из рейтинга, подготовленного на основе данных Росстата. Как сообщает РИА Новости, ниже безработица оказалась только в Нижегородской и Калужской областях — по 0,9%. На уровне Югры показатель также зафиксирован в Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии.

По сравнению со вторым кварталом 2025 года уровень безработицы в Югре не изменился. При этом среднее время поиска работы в регионе составляет 3,9 месяца, тогда как по России в целом — 5,5 месяца.

Средний уровень безработицы по стране во втором квартале сохранился на отметке 2,2%. Менее 1,5% показатель составил в 16 регионах, а в 55 субъектах он оказался ниже общероссийского. Среди регионов УрФО рядом с Югрой в верхней части рейтинга находится ЯНАО — он занял седьмое место с безработицей 1,1%. При этом за год показатель там вырос на 0,1 процентного пункта.

Самая высокая безработица зафиксирована в Ингушетии — 22,6%. В целом по сравнению со вторым кварталом 2025 года показатель снизился в 51 регионе, вырос в 20, еще в 14 остался без изменений.