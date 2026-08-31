В Минпросвещения рассказали, какие уроки должны стоять в начале дня, сколько могут длиться занятия и когда лучше проводить контрольные

В начале учебного года многие родители задаются вопросом: насколько правильно составлено расписание их детей? Новых федеральных документов на этот счет в 2026 году не выпускали, рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе Минпросвещения. Сейчас актуальны методические рекомендации 2025 года, в которых специалисты предлагают распределять уроки с учетом работоспособности школьников в течение дня и недели. При этом школы могут адаптировать предложенные варианты под свои условия.

Какие уроки должны стоять первыми?

Самые сложные предметы рекомендовали ставить не в конец учебного дня:

1-4 классы − на второй-третий урок;

− на второй-третий урок; 5-11 классы − на второй-четвертый урок.

Новый материал, проверочные и контрольные работы также рекомендовали проводить на вторых-четвертых уроках. Причем наиболее подходящим временем для них считают середину учебной недели.

Как должна распределяться нагрузка по дням?

Для пятидневной недели предусмотрены два варианта. В первом нагрузка постепенно увеличивается к середине недели, а понедельник и пятница остаются более легкими. Во втором варианте более «облегченный» день приходится на середину недели, а наиболее высокая нагрузка − на вторник и четверг.

Сколько должен длиться урок?

Здесь правила зависят от класса:

1 класс: 35 минут с сентября по декабрь и 40 минут с января по май;

35 минут с сентября по декабрь и 40 минут с января по май; 2-11 классы: до 45 минут;

до 45 минут; классы, где учатся дети с ОВЗ: до 40 минут.

Обычная перемена должна длиться не менее 10 минут, большая − 20–30 минут.

Что важно знать родителям первоклассников?

Для первых классов предусмотрен отдельный адаптационный период в сентябре и октябре. В это время школа должна учитывать сниженную учебную нагрузку, продолжительность уроков и необходимость физической активности детей.

А если ребенок учится во вторую смену?

Здесь тоже есть ограничения. Во вторую смену не должны учиться 1-е, 5-е, 9-е, 10-е и 11-е классы, а также классы, где занимаются дети с ОВЗ. Уроки второй смены должны закончиться не позднее 19:00. «Нулевые» уроки и обучение в три смены рекомендациями не предусмотрены.

Сколько может быть контрольных?

На оценочные процедуры − контрольные, проверочные и другие подобные работы − рекомендуется отводить не более 10% всего учебного времени, предусмотренного на конкретный предмет в течение года.

Школа не обязана копировать федеральный вариант. Методические рекомендации предлагают несколько вариантов расписания, но не устанавливают одно расписание для всех школ. Образовательная организация может адаптировать его под свои условия.