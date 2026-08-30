В Сургутской ОКБ удалили 40-сантиметровую опухоль у 69-летней пациентки

В Сургутской окружной клинической больнице 69-летней пациентке удалили опухоль размером до 40 сантиметров, которая занимала почти всю брюшную полость. Об этом сообщил Депздрав Югры.

Женщина обратилась к врачам из-за заметного увеличения живота, при этом других выраженных симптомов у нее не было. Обследование показало, что образование сдавливало левый мочеточник и смещало кишечник, создавая риск нарушения работы почки и кишечной непроходимости.

Из-за размера опухоли внутренние органы были значительно смещены, что осложняло операцию. Врачи удалили образование вместе с прилегающими тканями.

Срочное исследование показало, что это муцинозная цистаденома — доброкачественная опухоль яичника. Злокачественный процесс исключили.

После операции состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Женщину уже выписали домой, функция левой почки восстановилась. Сейчас она находится под амбулаторным наблюдением.