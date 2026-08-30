В России с 1 сентября изменятся правила отзыва работников из отпуска

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила, которые позволят отзывать из отпуска сотрудников с вредными и опасными условиями труда в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на федеральный закон.

Документ, который президент России Владимир Путин подписал 25 мая 2026 года, вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Работника смогут вызвать из отпуска, если требуется предотвратить катастрофу или производственную аварию либо ликвидировать последствия ЧС, в том числе природных катаклизмов.

При этом участие конкретного сотрудника должно быть необходимо с учетом его трудовых обязанностей. Часы, отработанные после отзыва из отпуска, должны оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Неиспользованную часть отпуска работник сможет взять в удобное время либо присоединить к отпуску в следующем рабочем году. Порядок отзыва пропишут в коллективных и трудовых договорах, а также в локальных актах работодателя.