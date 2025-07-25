Что скрывается за стенами крематория животных в Сургутском районе?

После жалоб на крематорий домашних животных «Радужный мост» в поселке Солнечный Сургутского района корреспондент siapress.ru приехал на место, чтобы проверить: действительно ли от него исходит «невыносимая вонь».

‒ Прямо сейчас у вас работает печь? ‒ уточняю у представителя крематория.

‒ Да, идет кремация, ‒ отвечает он, ведя к зданию.

На улице запаха не ощущалось, труба не дымила. В тот момент в печи кремировали кошку весом до трех килограммов. Температура в установке достигала 240 градусов, уже шел этап остывания.

Как рассказал представитель, кремационная печь отечественного производства, горелки установлены итальянские. У нее две форсунки сгорания: одна обеспечивает горение, вторая служит для нейтрализации и обезвреживания отходящих газов. Работает система автоматики ‒ при неисправностях или плохом качестве топлива печь отключается.

Максимальная температура при работе достигает 850 градусов, сам процесс кремации занимает около двух-трех часов. После этого печь остывает еще около получаса-часа.

– А как насчет запаха, о котором пишут жители?

– Я сам ездил в те дни в Солнечный, проверял ‒ запаха нет. Бывают жалобы и в дни, когда мы вообще не работаем. Значит, причина в другом.

Включают установку примерно раз в неделю, и вся работа длится около трех часов. Самый интенсивный этап ‒ первые 45 минут. Обычно печь включается поздно вечером ‒ после девяти-десяти часов.

– А может ли владелец животного присутствовать на кремации? – спрашиваю.

– Мы всегда идем навстречу, – отвечает он. – Все показываем: взвешиваем животное, закладываем в печь, включаем. Кто не может приехать, получает фото и видео. Чаще всего так происходит, когда кремация индивидуальная. У нас видеокамеры пишут все, что происходит.

Иногда животное кремируют в костюмчике или с игрушкой, но это по желанию владельцев. В основном пакеты, коробки и металлические предметы внутрь не кладут: это нарушает условия горения.

Весы для взвешивания тела животного

– У нас также есть бесплатные урны, они простенькие. На них маркером пишем кличку животного, – рассказал представитель.

По его словам, в помещении проводится регулярная уборка, после каждой процедуры убирают пыль и следы, применяют специальные средства и щетки. В здании крематория имеется шесть огнетушителей.

– И все‑таки, как объяснить жалобы людей? ‒ задаю последний вопрос.

– Повторюсь, иногда людям кажется, что это от нас, а мы даже не работали. Даже люди с повышенной чувствительностью или аллергией, бывавшие в крематории, говорят, что запах не резкий и не критичный, скорее напоминает дым костра.

Морозильные камеры для животных

Реальность оказалась менее пугающей, чем рассказы в мессенджерах. Однако, разбирательства все еще продолжается. В настоящее время Сургутский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку.