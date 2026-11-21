Почти два года бухгалтер из Советского подавала в центр занятости документы о найме временных работников и выплате им зарплаты. Сведения были ложными, а по этим документам женщина незаконно получила из бюджета Югры почти 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Осужденная вела отчетность организации, представляла ее интересы и могла распоряжаться деньгами. Документы она подавала от имени директора, который о ее действиях не знал. Субсидии предназначались для частичной компенсации расходов на зарплаты временных работников и страховые взносы.

За хищение суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы. Это четвертый обвинительный приговор в отношении женщины. Суд частично сложил новый срок с наказанием по приговору от 15 октября 2025 года и окончательно назначил пять лет колонии общего режима.

Суд взыскал с женщины более 1,3 млн рублей в счет возмещения ущерба. Ноутбук, системный блок и телефон, которые она использовала при хищении, конфисковали.

Приговор не вступил в законную силу.