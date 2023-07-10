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«Утечка паспортных данных может иметь гораздо более серьезные последствия»

Эксперт оценил, насколько правильной будет идея входа в сеть через паспорт

«Утечка паспортных данных может иметь гораздо более серьезные последствия»
Фото: УрГЭУ

Ранее СМИ со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщали, что до конца 2023 года в России пройдет пилотное испытание защищенного интернета, который будет доступен россиянам только по паспорту или другому идентификатору личности. Заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ, доктор экономических наук Дмитрий Назаров объясняет, почему доступ в Интернет по удостоверению личности имеет свои издержки.

На первый взгляд, связать использование сети интернет с личными документами, в частности, с паспортом, может представляться разумным с точки зрения борьбы с киберпреступностью, но важно осознать все последствия, которые оно может повлечь. В первую очередь, это проблема приватности.

Информация, которую вы просматриваете или делились в интернете, может быть использована против вас же. От банальной рекламы до шантажа или целевых атак, основанных на вашем поведении в сети. Даже крупные корпорации и правительственные учреждения не застрахованы от риска утечки данных. А утечка паспортных данных может иметь гораздо более серьезные последствия, чем утечка обычных анонимных данных. В худшем случае, доступ к таким данным может быть использован кем угодно и против кого угодно: руководитель и подчиненный, конкурентная борьба организаций и т.д.

Важно помнить, что приватность не обязательно означает преступность. Вместо такого способа деанонимизации можно усилить меры в области кибербезопасности, образования и законодательства. Обучение людей безопасности в интернете, привлечение к ответственности тех, кто злоупотребляет сетью, и сотрудничество между государствами для борьбы с транснациональной киберпреступностью могут оказаться гораздо более продуктивными подходами.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 121, комментариев: 0
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