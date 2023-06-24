Эксперт рассказал, как защитить загородные дома от прихода вора

В сезон отпусков многие оставляют свои загородные дома и дачи без присмотра. Это может обернуться печальными последствиями – в частности, на участок может нагрянуть вор. О том, как уберечь имущество от злоумышленников, рассказал руководитель охранной группы «Амега» Альберт Галкин.

Один из самых распространенных способов охраны дачи - договорится с кем-то из постоянно проживающих соседей, чтобы те присматривали за имуществом. Эффективность максимально низкая. Во-первых, ни один из соседей не будет круглосуточно следить за вашим имуществом. Во-вторых, ни о какой материальной ответственности речи, конечно же, идти не может. Ну и в-третьих, максимум, на что способны неравнодушные соседи, это глянуть, цел ли забор и дверь, в крайнем случае окно. Ни о каком обходе недвижимости, проверки инженерных коммуникаций и прочих сложных алгоритмах контроля речи, естественно, не будет.

Коллективный наем всеми жителями дачного общества сторожа, даже с проживанием на территории мало эффективен по аналогичным причинам. К тому же ежемесячно придется платить далеко не маленькую сумму.

Иногда заключается индивидуальный или коллективный договор с ЧОПом на периодический объезд (1-2 раза в сутки, 1 раз обязательно в ночное время) дач силами группы быстрого реагирования (ГБР). В этом варианте контроль более профессиональный и тщательный. Но редкая периодичность не гарантирует какой-либо сохранности имущества. Да и материальной ответственности в этом случае не будет. Подобный вариант можно рекомендовать скорее для самоуспокоения.

Варианты типа капканов, отравленного алкоголя и громких самодельных сирен к рассмотрению не принимаются в силу их экзотичности и балансирования на грани законности.

Наиболее эффективным способом, кроме проживания охранника непосредственно в доме, является использование технических систем безопасности. Если материальное положение позволяет на территории нужно установить систему видеонаблюдение с возможностью онлайн-наблюдения через Wi-fi или мобильный интернет. Камеры необходимо использовать с режимом ночной съемки и хранением архива в «облаке». Непосредственно от кражи система видеонаблюдение не уберет, но поможет для опознания злоумышленников. Да и сам факт наличия видеокамер на объект способен остановить начинающего воришку.

В идеале можно использовать систему с детекториванием движения в охраняемой зоне и подаче тревожного сигнала владельцу или на пульт ЧОПа, но такие системы ощутимо дороже. Отдельные охранные организации сейчас начинают предлагать систему онлайн-мониторинга через видеонаблюдение обстановки на охраняемом объекте силами специально выделенных операторов, но подобные предложения пока встречаются редко и не успели как следует зарекомендовать себя. Саму дачу можно и нужно оборудовать системой охранной сигнализации. Разнообразие и функционал позволяет подобрать систему под любой бюджет и задачи. Стоимость базового комплекта из контрольной панели и пары проводных датчиков начинается тысяч от 7-8.

Дополнительно можно контролировать протечки воды и газа, появление открытого огня и дыма, изменение температуры, а также кто и когда бывал на объекте. Обязательно использование сирен, особенно уличных. Громкий звук и свечение стробоскопов привлекут внимание и заставят злоумышленников отказаться от дальнейших противоправных действий или, как минимум, снизят размер ущерба.

Использование собаки, если она не прошла соответствующий курс дрессировки, малоэффективно. С собакой возможно справится даже неподготовленному человеку. Газовый баллончик или отпугивать, отравленное мясо, рукав дрессировщика вместе с палкой/электрошокером помогут победить даже самую крупную породу. К тому же животное нужно кормить и поить, а значит приезжать как минимум раз в сутки.

В случае обнаружения кражи нужно максимально осторожно и аккуратно оценить нанесенный ущерб. Если все-таки будете писать заявление в полицию любая улика на месте преступления может стать решающей. Но, на мой взгляд, нужно честно оценить размер ущерба. По заявлению о краже молотка с территории участка или пары банок закаток из погреба будет составлен «отказной» материал. Да и в случае более крупного ущерба найти злоумышленников шансов не слишком много.