18 июня на Центральной городской площади сургутяне отпраздновали 35-летие Сабантуя

Сабантуй – это традиционный праздник тюркских народов. Во время Сабантуя проводятся различные игры, соревнования, танцы, песни и народные гуляния. Также на празднике готовятся национальные блюда и устраиваются ярмарки. Отмечая этот праздник, люди задабривали духов плодородия, чтобы следующий год получился урожайным. Сабантуй является символом единства, духовности и культурного наследия.

Сургут отпраздновал национальный праздник с большим масштабом. Чтобы поближе познакомить горожан с культурой и традициями татар и башкир, на площади были установлены этнические площадки и юрты, в которых подробно рассказывали о быте представленных народов. Многие участники мероприятия были одеты в традиционные национальные наряды. Также была организована ярмарка с различными национальными явствами (пироги, хлеба, башкирский мед, чак-чак и т.д), сувенирами и одеждой.

У сургутян была возможность принять участие в различных мастер-классах.

«Я участвую уже не первый год. Подготовка к мероприятию была довольно простая. Спросили, что можно нового нам внести в этот юбилейный Сабантуй, и я решила что мастер-класс по традиционному башкирскому сухому валянию будет хорошей идеей. И я думаю, что мы не прогадали, потому что людям это интересно и даже полезно знать», — поделилась представительница башкирского народа Наиля Курбангалиева.

«У нас была обширная подготовка к мероприятию. Целый год мы готовились к Сабантую: фартуки, ковровая и тамбурная вышивка, куклы из папье-маше, бижутерия. Это все работы наших девочек. У нас в татарском центре есть женское сообщество «Ак-Калфак». Женщины всех возрастов туда приходят, и для них проводят мастер-классы», — рассказала член татарского женского сообщества г. Сургута «Ак-Калфак» Чулпан Галяутдинова.

После тщательной репетиции номеров, в 12:00 церемонно начался праздничный концерт.

«Добрый праздничный день, дорогие друзья! Сегодня наш северный город празднует славный юбилей – 35-летие национального праздника Сабантуй в Сургуте!», — торжественно заявили ведущие. Стоит отметить, что приветственные слова и многие последующие выступления переводились на несколько языков.

Со своей речью выступила заместитель главы города Сургута – Анна Тамазова. Она поприветствовала горожан и гостей из делегаций республики Татарстан и республики Башкортостан.

«Сабантуй в городе Сургуте уже сегодня не национальный праздник, а межнациональный. Сегодня на этой площадке звучат поздравления и выступают коллективы представителей разных народов и народностей, которые проживают в Сургуте. Это взаимное уважение и представление культуры разных народов. Важно, что Сургут стал площадкой для участия коллективов из других муниципалитетов Югры...Представители общественных организаций и коллективов с гордостью хотят представить особенности своей культуры и, тем самым мы демонстрируем свое единение, согласие и желание дружно работать на благо родного города и России», — подчеркнула Анна Томазова.

Гости приехали с двухдневным визитом в наш город для участия в Сабантуе.

«Мы приехали большой делегацией из Муслюмовского района. Привезли красивые концертные номера и традиционную атрибутику, которые олицетворяют татарскую культуру. Сабантуй уже давно перешел в разряд межнационального культурного общения и дружбы народов. Очень приятно оказаться в Сургуте в этот день. Отрадно, что здесь относятся с трепетом к традициям населения города. Мы с удовольствием приняли приглашение приехать в Сургут», — отметил глава Муслюмовского муниципального района Альберт Хузин.

Со сцены были переданы теплые слова поздравления с праздником от глав республик.

Талантливые артисты из Башкортостана и Татарстана (ансамбль танца «Сибай», ансамбль «Яшьлек», ансамбль «Шатлык» и многие другие) посетили Сургут, чтобы порадовать людей и поделиться своей культурой.

«Такие мероприятия ценны тем, что сохраняются традиции. Мы говорим на широкую аудиторию и объединяем своих людей», — поделилась участница народного самодеятельного ансамбля народного танца «Шатлык» Айзиля Иштуганова.

Сургутяне активно и громко поддерживали коллективы аплодисментами. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, люди сохраняли позитив и продолжали наслаждаться концертной программой.

Конечно же, нельзя не сказать про разнообразные спортивные игры и соревнования. Чемпионат по традиционной борьбе Корэш – гвоздь программы Сабантуя, который был организован региональной общественной организацией «Федерация борьбы на поясах и Корэш» ХМАО-Югры при поддержке администрации города. Толпа людей собралась на спортивной площадке, чтобы понаблюдать за происходящим. Также желающие могли поучаствовать в соревнованиях по бегу. Выбор был велик: бег в мешках, бег с яйцом в ложке, бег с коромыслом и ведрами.

«Важность и ценность таких мероприятий заключается в том, что передается культура следующим поколениям, надо воспитывать и сохранять татарскую и башкирскую культуру. Еще это повод встретить родных людей и даже приобщить друзей других национальностей к таким мероприятиям. Замечательно, что уже столько лет с разных мест приезжают представители диаспор и показывают свои культурные достижения», — поделилась своим мнением местная жительница Гульшат Прозорова.