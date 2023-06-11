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Как отразятся на зарплате длинные выходные в июне? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Юрист рассказал, повлияют ли праздничные выходные в июне на доходы югорчан

Как отразятся на зарплате длинные выходные в июне? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pexels

12 июня – День России по закону является нерабочим праздничным днем. Учитывая, что в этом году 12 июня выпадает на понедельник, в июне работники, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня подряд: 10, 11 и 12 июня (с субботы по понедельник). Юрист SuperJob рассказал, как длинные июньские выходные отразятся на зарплате жителей Югры.

Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь.

Если работник будет работать в 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадет на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере (как правило, в двойном).


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Сегодня в 12:47, просмотров: 91, комментариев: 0
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